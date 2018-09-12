Euronews: Путин пообещал инвесторам «максимальный комфорт» на Дальнем Востоке

На фоне ужесточения западных санкций против России и торговой войны США с Китаем во Владивостоке открылся IV Восточный экономический форум, в котором принимают участие лидеры ряда азиатских стран и сотни руководителей российских и зарубежных компаний. Москва стремится создать максимально комфортные условия для притока инвестиций на Дальний Восток и развития делового сотрудничества, передаёт Euronews.

Пока Запад ужесточает санкции, Москва рассчитывает открыть Дальний Восток России для иностранных инвесторов и создать там комфортные условия для ведения бизнеса. Во Владивостоке начал работу Восточный экономический форум, на который, помимо Владимира Путина, прибыли лидеры Китая, Японии, Южной Кореи и Монголии.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Стремимся для создания максимально комфортных условий для притока капиталов на Дальний Восток России, для роста эффективности и масштаба реализуемых здесь проектов.

Укрепление партнёрства с Китаем стало одной из тем встречи между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Речь шла о торговых связях, развитии бизнеса, но также о ситуации в Сирии.

СИ ЦЗИНЬПИНЬ, председатель КНР: Принимая во внимание международную обстановку, сегодня как никогда важно объединить наши усилия. Китай и Россия должны рука об руку поддерживать справедливость и стабильность в мире.

Си Цзиньпин не стал прямо говорить о торговой войне, навязанной Вашингтоном Пекину. Однако, как отмечают эксперты, демарш Белого дома закономерно приведёт к сближению между Россией и Поднебесной, которая, с одной стороны, будет искать альтернативные рынки сбыта, а с другой — возможности для замещения, например, американской сельскохозяйственной продукции.

Дата выхода в эфир 11 сентября 2018 года.