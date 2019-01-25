Washington Post: европейские санкции мешают Сирии привлекать инвесторов

Сирия стремится к привлечению зарубежных инвесторов для восстановления страны после войны, однако Европа хочет воспрепятствовать этому, пишет The Washington Post. На этой неделе ЕС внёс ещё 11 руководителей компаний и 5 организаций в санкционный список с целью охладить воодушевление потенциальных вкладчиков, готовых помогать сирийскому правительству.

Сирия готова привлекать инвесторов, но Европа хочет воспрепятствовать этому, пишет американская газета The Washington Post.

Привлекая инвесторов для восстановления разрушенных войной городов, Сирия может столкнуться с новым витком европейских санкций, которые встанут у неё на пути, отмечает автор статьи.

В понедельник Евросоюз заявил, что добавляет 11 руководителей компаний и 5 организаций в растущий список сирийцев, оказывавших материальную поддержку военным действиям президента Башара Асада и в результате столкнувшихся с запретом на поездки, замораживанием активов и прекращением предпринимательской деятельности в Европе.

Все эти виды штрафов не новы, в отличие от логики европейских дипломатов: на этой неделе они заявили, что надеются на эффект охлаждения в деловом сообществе, на помощь которого в восстановлении страны сирийское правительство сейчас рассчитывает.

Штрафные меры обращены против магнатов — инвесторов и разработчиков с деловыми интересами в различных отраслях промышленности и производства, от сериалов до сахара и стали. Однако в основном их участие связано с новым экономическим рубежом и значительными последствиями для Сирии. Речь идёт об элитной недвижимости на конфискованных землях, поясняет The Washington Post.

Ненадёжность, связанная с правами на жильё, землю и собственность, была ключевой среди проблем, вызвавших восстание в Сирии в 2011 году, утверждает автор статьи. 8 лет спустя, по оценкам Всемирного банка, треть жилого фонда страны оказалась уничтожена, из-за чего многим беженцам просто некуда возвращаться.

По словам одного европейского дипломата, пожелавшего остаться неназванным, «эти бизнесмены получают хорошую прибыль благодаря своим связям с режимом и взамен помогают финансировать режим». Комментируя расширение санкционного списка, он выразил надежду, что эта мера «станет посланием людям, которые раздумывают о возможном будущем участии» в восстановлении Сирии.

Как отмечается в статье, санкции вступают в силу, в то время как Сирия объявила себя открытой для бизнеса. Государственные СМИ регулярно сообщают о прибытии иностранных коммерческих делегаций. Арабские государства Персидского залива, которые когда-то поддерживали мятежную оппозицию, сейчас восстанавливают отношения с Сирией, чтобы не уступить конкурентам в регионе — Ирану и Турции.

Несмотря на то, что западные страны, включая США, говорят, что не будут финансировать восстановление страны без прогресса в политическом урегулировании, сирийские официальные лица поощряют возвращение европейских дипломатических миссий. Местные чиновники даже пытаются добиться возвращения представителей европейских государств, которые разорвали отношения с Сирией в ответ на подавление массовых протестов в 2011 году.

По данным издания, несколько европейских дипломатов на условиях анонимности рассказали, что для их коллег, регулярно путешествующих между Сирией и соседним Ливаном, в начале года отменили визы. По версии одного из дипломатов, послание, стоящее за этим решением, звучит так: «Возвращайтесь, война окончена».

Как сообщает издание, 8 человек и 5 организаций в новом санкционном списке ЕС связаны с флагманским проектом, который может стать основой для амбиций Сирии по восстановлению страны. Объёмы частных инвестиций в город Марота, построенный на опустошённом участке земли в юго-западном пригороде Дамаска, составляют $170 млн.

Среди наиболее выдающихся лиц в списке оказался бизнесмен Самер Фоз, стремительно поднявшийся в годы войны в Сирии, что позволило ему стать посредником для иностранных инвесторов. Также в список попали деловые партнёры, работающие над развитием туристического сектора в Дамаске.

Сторонники правительства описывают эти проекты как часть долгосрочного развития областей, в которых городская миграция привела к активному незаконному строительству и процветанию небезопасных сооружений. Однако критики видят в восстановлении ряда областей новое намеренное препятствие для возвращения сотен тысяч сирийских беженцев. Как поясняет издание, области, предназначенные для повторного зонирования, — это почти исключительно те территории, на которых массово проживали антиправительственные мятежники. Они были вытеснены с этих земель в ходе жестоких сражений, и в итоге многие потеряли свои дома, пишет американская газета.

Высокопоставленные сирийские чиновники предпочитают акцентировать внимание на том, что, хотя страна потеряла лучшую часть молодёжи и инфраструктуры, она всё же выиграла, получив «более здоровое и гармоничное общество». Об этом в августе 2017 года говорил и сам Башар Асад, напоминает издание.

На следующем этапе конфликта законы, принятые сирийским правительством, будут иметь огромное влияние, считает представительница ближневосточного подразделения Human Rights Watch. По её мнению, эти законы использовались для формализации способов ущемления прав граждан во время войны, а новые санкции дают понять: мир знает, что происходит в Сирии, пишет The Washington Post.