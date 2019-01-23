Das Erste: после ухода США Россия в Сирии за главного — и Эрдогану придётся с этим считаться

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган часто проводят двусторонние встречи, при этом, в отношениях между Россией и Турцией есть проблемные вопросы, пишет Das Erste. Анкара хочет получить контроль над сирийской провинцией Идлиб, в то время как Москва стремится к тому, чтобы сирийское правительство восстановило свою власть над всей территорией страны. Турецкие эксперты отмечают, что теперь важнейшим игроком в Сирии стала Россия, поэтому Эрдогану необходимо согласовывать свои действия с Москвой.

Ни один другой мировой лидер не проводил за последнее время так много встреч с Реджепом Эрдоганом, как Владимир Путин, говорится в статье на сайте телеканала Das Erste. За один только минувший год они нанесли друг другу 8 официальных визитов. Das Erste пишет, что, учитывая цели и ожидания двух лидеров, их переговоры не были простыми.

Основной задачей Эрдогана является обретение контроля над ситуацией в граничащей с Турцией сирийской провинции Идлиб. Осенью 2018 года турецкий президент пообещал позаботиться о том, чтобы расположенные там оппозиционные Асаду группировки сложили оружие. Однако, по мнению профессора политологии стамбульского университета Бильги Илтера Турана, Турция не смогла выполнить это обещание. Значительная часть Идлиба по-прежнему контролируется террористическими объединениями, близкими к «Аль-Каиде»*.

Кроме того, в статье отмечается, что в провинции сейчас проживает 3,5 млн человек, причём большая их часть — беженцы. В случае, если сирийские правительственные войска начнут наступление на Идлиб, многие из этих людей устремятся в соседнюю Турцию, что не понравится националистически настроенной части турецкого общества (особенно в свете скорых муниципальных выборов).

Эксперт по политике безопасности Мурат Есилтас считает, что поскольку предыдущие попытки разоружить террористов провалились, Турция может начать в Идлибе военную операцию — Анкаре важно удержать от такого шага Асада и Россию.

По мнению Есилтаса, если Эрдоган достигнет договорённости с Россией по Идлибу, он сможет приступить к реализации своего основного проекта: созданию зоны безопасности на глубину 30 км вдоль сирийско-турецкой границы. Для этого в приграничных регионах уже собрано 80 000 турецких солдат. Эрдоган хочет отодвинуть от турецкой границы курдские силы самообороны.

Политолог Илтер Туран считает, что Эрдоган будет стараться добиться от Путина согласия с проектом зоны безопасности. Москва чётко дала понять: правительство Сирии должно самостоятельно определять, что происходит внутри сирийских границ. Мурат Есилтас говорит о том, что, с уходом США, важнейшим игроком в Сирии стала Россия, поэтому свои возможные интервенции Эрдоган должен согласовывать с Путиным.

В свою очередь, пишет Das Erste, Путин не должен упускать из виду собственный геостратегический план, заключающийся в том, чтобы далее укреплять союз с Турцией и сподвигнуть её на выход из НАТО. Такое может произойти, только если Россия будет идти Турции навстречу и вести себя, как надёжный партнёр.