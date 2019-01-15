HDN: Эрдоган объявил о скорой встрече с Путиным и создании обширной зоны безопасности в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении создать 30-километровую зону безопасности на северо-востоке Сирии, передаёт Hürriyet Daily News. По словам турецкого лидера, это предложение высказал в телефонном разговоре с ним Дональд Трамп. Эрдоган также объявил, что запланированная встреча с Владимиром Путиным состоится 23 января в рамках переговорного процесса в Астане.

Турция создаст на северо-востоке Сирии зону безопасности длиной в 30 км, заявил лидер государства Реджеп Тайип Эрдоган. Как передаёт Hürriyet Daily News, такое предложение высказал президент США Дональд Трамп.

«Господин Трамп снова подтвердил своё намерение вывести войска из Сирии. Он также говорил о зоне безопасности протяжённостью более 30 км вглубь страны, которую обустроим мы — этот вопрос я поднимал во времена президентства Обамы», — объявил Эрдоган в ходе еженедельного обращения к собственной парламентской фракции 15 января.

Турецкий лидер также выразил надежду на то, что главы двух государств в ходе телефонного разговора, состоявшегося 14 января, пришли к пониманию исторической значимости происходящего. Как напоминает издание, беседа состоялась после того, как глава Белого дома опубликовал в Twitter угрозу «экономически опустошить Турцию, если она ударит по курдам».

«Этот твит огорчил нас, — признался Эрдоган. — Почему? Потому, что мы стратегические партнёры. У нас могут быть разные позиции по некоторым вопросам, но мы должны быть связаны общими целями».

Целью телефонного разговора между Трампом и Эрдоганом было обсуждение последних событий в Сирии на фоне твитов Трампа, вызвавших раздражение Анкары, поскольку американский лидер «спутал курдов с Отрядом народной самообороны».

Эрдоган также подчеркнул, что говорить о зоне безопасности можно будет только тогда, когда анклав будет очищен от Отрядов народной самообороны.

По словам турецкого президента, потребуются детальные переговоры между Вашингтоном и Анкарой для определения материально-технического обеспечения, которое будет предоставлено Соединёнными Штатами или другими партнёрами по коалиции для обеспечения безопасности в области Манбидж, а также для восстановления территории с целью возвращения на родину сирийских беженцев.

В целом Эрдоган назвал диалог с Трампом, в котором помимо Сирии обсуждались и другие вопросы двустороннего сотрудничества, «конструктивным». Так, лидеры двух стран договорились предпринять необходимые шаги для увеличения объёма торговли между США и Турцией до $75 млрд.

Помимо этого, Эрдоган объявил, что запланированная встреча с Владимиром Путиным состоится 23 января в рамках переговорного процесса в Астане, где присутствует ещё и Иран.

Как заявил глава Турции, сирийская провинция Идлиб — ещё один вопрос, требующий серьёзного наблюдения со стороны Анкары, Тегерана и Москвы. «Даст бог, мы решим все трудности и превратим Идлиб в в комфортное, вызывающее доверие место, такое же как другие провинции, которые мы поддерживаем», — заключил турецкий президент.