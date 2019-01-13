CNN: США уходят из Сирии, так и не решив её главных проблем

Ключевые проблемы, которые привели к гражданской войне в Сирии, остаются не решёнными, отметила в эфире CNN американская журналистка Робин Райт. Она опасается, что это может привести к возрождению «Исламского государства», тем более что, по её словам, ни Россия, ни Иран не хотят брать на себя ответственность за восстановление страны.

Робин, хочу вас спросить: что касается вывода войск из Сирии, справедливо ли будет сказать, что Иран это обрадует, или же правда в том, что Иран, особенно при новых санкциях и новом давлении, поглощён собственными проблемами? Его экономика находится в очень плачевном состоянии, его валюта за последние несколько месяцев упала, мне кажется, на 30-40%. Как Иран относится к тому, что прямо сейчас происходит в регионе?



РОБИН РАЙТ, колумнист The New Yorker: Думаю, и Россия, и Иран заинтригованы тем, что США выводят войска. Это обеспечит им сохранение их доминирующих позиций. Уход США скажется на мирном процессе, который развернётся после урегулирования конфликта. Президент Асад сейчас, похоже, укрепил свои позиции как на поле боя, так и на политической арене, и он не будет сталкиваться ни с какой конкуренцией, поскольку США там никого не поддерживают в качестве альтернативы.



Но, с другой стороны, важно понимать, что все стороны на Ближнем Востоке, в международном сообществе хотят защитить свои интересы в Сирии, но не хотят за неё отвечать. И к Ирану и России это тоже относится. Они не хотят отвечать за страну, которая в какой-то мере страной не является на данный момент как в реальном, так и в политическом смысле. Они не хотят вносить свой вклад в восстановление страны, на которое понадобится три или четыре миллиарда долларов. В Сирии будет бардак.



И речь идёт о будущем Сирии. Нужно учитывать тот факт, что ключевые проблемы, которые в Сирии и по всему региону привели к «арабской весне» и гражданской войне, так и не получили своего решения. Опасность заключается в том, что ИГ* возрождается, потому что не было принято этих ключевых решений, в которых США разбираются гораздо лучше, чем Иран или Россия.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 13 января 2019 года.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.