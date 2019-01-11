Press TV: США объявили о начале вывода войск из Сирии, но в России в этом сомневаются

США заявили, что американский контингент и техника начали покидать территорию Сирии, пишет Press TV. Тем не менее, как отмечает сайт канала, учитывая, что Вашингтон не назвал конкретных сроков вывода контингента, в Москве усомнились в том, что американские войска действительно уходят из Сирии.

США заявили, что они начали процесс вывода войск из Сирии, однако Россия в этом усомнилась, отметив, что, по её мнению, Вашингтон стремится оставить свой контингент на территории этой арабской страны, пишет Press TV.

«Мы начали процесс осознанного вывода войск из Сирии. По причине необходимости обеспечивать безопасность при осуществлении операции мы не называем конкретные сроки, названия населённых пунктов и маршруты движения войск», — заявил по этому поводу полковник американских сухопутных сил Шон Райан.

Ранее в беседе с агентством AFP один чиновник, пожелавший остаться неназванным, подтвердил вывод американской военной техники из Сирии, отказавшись, однако, сообщить конкретные детали из соображений безопасности.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил по этому поводу, что, по его мнению, США стремятся остаться в Сирии. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова также отметила, что в случае если США выведут войска из Сирии, то территория, ранее находящаяся под их контролем, должна быть передана сирийскому правительству.

«В этой связи особое значение приобретает налаживание диалога курдов с Дамаском. Ведь курды, и мы об этом не раз говорили, составная часть сирийского общества», — заявила она.

Захарова также отметила, что Россия по-прежнему поддерживает соглашение, которое она заключила с Турцией для стабилизации зоны прекращения огня в провинции Идлиб. Тем не менее Москва выразила свою обеспокоенность по поводу роста количества случаев нарушения перемирия в этом районе.