Guardian: Эрдоган осудил позицию США и попросил их отдать сирийские базы

Турецкий президент Эрдоган обвинил советника по национальной безопасности США Джона Болтона в серьёзной ошибке и призвал Вашингтон передать Турции его базы в Сирии, пишет британская газета The Guardian. Между тем, Америка не спешит выводить свои войска с северо-востока страны и отказывать в поддержке курдам — что нарушает планы Анкары, уже готовой к военной операции против курдов.

Эрдоган обрушился с нападками на Болтона и призвал Вашингтон передать Турции его базы в Сирии, в то время как администрация Трампа, по-видимому, пересмотрела свои намерения вывести войска с северо-востока страны, сообщает британская газета The Guardian. Тем самым США подрывают планы Анкары по проведению широкомасштабной военной операции против курдских групп, поясняет издание.

Новый скандал между партнёрами по НАТО разразился, когда советник по национальной безопасности США Джон Болтон в Анкаре смягчил внезапно сделанное в декабре заявление Дональда Трампа о неизбежном выводе американских войск и прекращении поддержки курдов, проводивших наземные операции против террористической организации «Исламское государство»*. Для Турции те же группы курдов — смертельные враги, отмечает британская газета.

В своём резком обращении к парламенту, произнесённом ещё пока Болтон находился в турецкой столице, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что посланник США «допустил серьёзную ошибку» и что Турция никогда не согласится на компромисс, который защищает курдское ополчение, известное как отряды народной самообороны, — а именно они помогли коалиции под предводительством США вытеснить ИГ с большей части территории востока Сирии, уверяет издание.

При этом Эрдоган подчеркнул, что отряды народной самообороны и Рабочая партия Курдистана никогда не могут быть представителями курдского народа.

Обозначив возникшие разногласия, Эрдоган, по-видимому, сознательно постарался задеть Болтона тем, что не встретился с ним, предоставив советнику по национальной безопасности США вместо этого вести переговоры с его турецким коллегой Ибрагимом Калином и другими официальными представителями Анкары в резиденции президента, пишет The Guardian.

По заявлению турецкого лидера, военные силы Анкары завершили подготовку к вступлению в Сирию, тогда как Вашингтон медлит с выполнением договорённостей, первым шагом в рамках которых должен быть выход американцев из города Манбидж.

Перед прибытием в Анкару Болтон напрямую противоречил словам президента США заявлением, что Вашингтон не уйдёт из Сирии без предварительного получения гарантий того, что Турция не нападёт на его союзников.

Как поясняет британская газета, это дополнительное условие возникло на фоне недовольства утверждениями Трампа по поводу того, что ИГ было побеждено, а также его явного пренебрежения судьбой курдских сил, которые Анкара никогда не признавала своими законными союзниками в борьбе с радикальными исламистами. Во вторник Эрдоган повторил свой извечный тезис об отсутствии какого-либо различия между Отрядами народной самообороны в Сирии и Рабочей партией Курдистана, с которой Турция ведёт гражданскую войну в течение четырёх десятилетий.

На протяжении всей сирийской войны и особенно с тех пор, как США вступили в партнёрские отношения с курдами в 2014 году, Турция была крайне обеспокоена послевоенными амбициями курдов и тем, что всё это может значить для границы с её соседями на юге протяжённостью в 500 миль.

Воодушевлённые курды стали кошмарным сценарием для турецких чиновников, усиливших гонения на курдов в Сирии 11 месяцев назад, когда военные Турции вторглись на территорию анклава на северо-западе Сирии, вытеснив отряды народной самообороны из города Африн, напоминает The Guardian.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

