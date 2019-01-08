Эрдоган: у Турции есть комплексный план восстановления Сирии

На страницах The New York Times Реджеп Тайип Эрдоган предложил свой вариант мирного урегулирования конфликта в Сирии и сохранения её территориальной целостности. После победы над ИГ под надзором Анкары в стране необходимо будет создать «стабилизационные силы» и местные советы, в которых будут представлены различные сообщества, считает турецкий президент.

Дональд Трамп принял правильное решение, объявив о выводе американских войск из Сирии. Тем не менее этот процесс должен быть тщательно проработан вместе с «правильными союзниками», чтобы защитить интересы США, международного сообщества и сирийского народа, пишет в своей статье для The New York Times турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, только Анкара, имеющая вторую по численности армию в НАТО, обладает достаточной силой и готовностью, чтобы выполнить эту задачу.

В 2016 году Турция «стала первой страной», которая развернула наземные войска для борьбы с «Исламским государством»* в Сирии. Это военное вторжение лишило экстремистскую группу доступа к границам НАТО и осложнило проведение терактов в Европе, утверждает Эрдоган.

Он обращает внимание, что во время операций в Ракке и Мосуле западная коалиция в значительной степени полагалась на авиаудары, почти или вообще не считаясь с потерями среди мирного населения. Турецкие войска и союзная Свободная сирийская армия, напротив, «шли от одной двери к другой», чтобы выбить боевиков из Эль-Баба, бывшего оплота ИГ.

«Благодаря нашему подходу ключевая инфраструктура города в целом осталась нетронутой, и жизнь вошла в привычный ритм в течение нескольких дней. Сегодня дети снова ходят в школу, финансируемый Турцией госпиталь лечит больных, а новые бизнес-проекты создают рабочие места и укрепляют местную экономику. Подобное стабильное окружение — единственное лекарство от терроризма», — считает президент.

Он подчёркивает, что Анкара твёрдо намерена уничтожить ИГ и прочие террористические группировки в Сирии. Потому что турецкий народ не понаслышке знаком с угрозой экстремизма.

«С военной точки зрения, так называемое «Исламское государство» в Сирии было разбито. Но нас всерьёз волнует, что какие-нибудь внешние силы могут использовать остатки этой организации, чтобы оправдать своё вмешательство во внутренние дела Сирии», — признаётся Эрдоган.

На его взгляд, разгром террористической группировки — это всего лишь первый шаг. Иракская

кампания, в результате которой и зародилась ИГ, показала, что преждевременно объявленная победа и непродуманные действия скорее создают проблемы, чем решают их. Международное сообщество не может позволить себе повторение этой ошибки.

Поэтому Анкара предлагает «комплексную стратегию, чтобы искоренить причины радикализации». Необходимо убедиться, что граждане не чувствуют себя оторванными от правительства, террористические группировки не эксплуатируют недовольство местных сообществ и обычные люди могут рассчитывать на стабильное будущее.

Для начала нужно создать «стабилизационные силы», включающие бойцов из всех слоёв сирийского общества, не связанных с экстремистскими группами. Только такая представленная разными сторонами организация «сможет служить всем гражданам и привнести правопорядок в различных частях страны». При этом Эрдоган подчёркивает, что готов к диалогу и с местными курдами.

Вторая важная задача — обеспечить «адекватное политическое представительство» для всех сообществ. Под присмотром Анкары все территории, которые в настоящий момент контролируются YPG (Отряды народной самообороны) или ИГ, будут управляться избранными населением советами. Люди, не имеющие связи с террористами, смогут представлять сообщества в местных органах управления. При этом турецкие чиновники, имеющие соответствующий опыт, будут давать им советы по муниципальным вопросам.

Турция намерена сотрудничать и координировать действия со своими друзьями и союзниками. Как единственная страна, имеющая возможность работать одновременно с США и Россией в рамках женевского и астанинского процессов, она намерена развивать эти отношения, чтобы «выполнить поставленную в Сирии задачу».

«Пришло время всем заинтересованным сторонам объединить усилия, чтобы покончить с террором, развязанным врагом ислама и мусульман всего мира — «Исламским государством», и сохранить территориальную целостность Сирии. Турция добровольно возлагает эту тяжёлую ношу на свои плечи в этот важный момент истории. Мы рассчитываем, что международное сообщество нас поддержит», — заключает Эрдоган.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

