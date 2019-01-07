Sky News: власти США намекают, что вывод войск из Сирии может затянуться

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон потребовал, чтобы Турция гарантировала безопасность курдов перед выводом из Сирии американских сил. Он также пообещал союзникам, что Вашингтон намерен обеспечить их безопасность и не допустить возрождение ИГ, передаёт Sky News. По мнению телеканала, все эти заявления означают только одно: возвращение войск на родину не будет столь стремительным и полным, как обещал Дональд Трамп.

Советник Дональд Трампа по национальной безопасности потребовал от Турции гарантий, что курды в Сирии получат защиту перед выводом из страны американских сил. Это может означать, что возвращение войск на родину, которое обещал президент, может продлиться гораздо дольше. То есть вывод не будет полным и стремительным, как он предполагал изначально. С репортажем старший корреспондент Sky News Ашиш Джоши.

Суть приезда Джона Болтона ясна, и это единственное, что ясно. Он находится здесь, в Израиле, чтобы убедить американских союзников в регионе, что вывод американских войск из Сирии в дальнейшем не поставит под угрозу их собственную безопасность.

Ранее комментарии американского советника по национальной безопасности уже вынудили турок занять оборонительную позицию. И он намекнул, что неожиданное заявление о победе над ИГ,* сделанное президентом в прошлом месяце, может быть преждевременным.

ДЖОН БОЛТОН, советник Белого дома по национальной безопасности: Мы собираемся обсудить решение президента о выводе войск с северо-востока Сирии. Но прежде нам необходимо убедиться, что ИГИЛ побеждено, что оно не сможет возродиться и вновь представлять угрозу. И нам также необходимо убедиться, что безопасность Израиля и других наших союзников в регионе абсолютно гарантирована.

Тем временем в Америке президент Трамп также смягчил свою позицию. Он настаивал, что вывод войск состоится, но в этот раз его высказывания были более туманными.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Мы уходим из Сирии. Мы собираемся выводить наши войска. Я никогда не говорил, что это будет происходить быстро. Но мы громим ИГИЛ. Когда меня избрали президентом два года назад, ИГИЛ в Сирии и в Ираке было повсюду.

Объявление о выводе войске, сделанное президентом в прошлом месяце, застало всех врасплох и привело к отставке нескольких высокопоставленных представителей Пентагона, включая министра обороны Джеймса Мэттиса.

Действительно, влияние «Исламского государства» сократилось, и оно больше не контролирует огромные территории. Но в результате его смертоносной атаки на одну из деревень на северо-востоке Сирии были тяжело ранены два британских спецназовца и убит курдский ополченец.

Это доказывает, что ИГ всё ещё представляет угрозу и потенциально может перегруппироваться и разрастись вновь. Кроме того, после ухода американцев поддерживаемые Западом курды из YPG (Отряды народной самообороны) окажутся уязвимы перед враждебной Турцией или перед армией сирийского президента Асада.

ТАЛХА АБДУЛРАЗАК, представитель Института стратегии и безопасности при Эксетерском университете: Вывод американских войск создаст вакуум власти. В результате чего те, кто станут влиятельными игроками, а именно Россия, Иран и режим Асада, смогут автоматически привлечь на свою сторону YPG. Потому что в итоге им (курдам. — ИноТВ) придётся иметь дело с теми, кто останется. Если их ангелы-хранители, Соединённые Штаты, уйдут, то они останутся без защиты. Им придётся обращаться к одной из этих сторон.

К тому моменту, когда американские войска действительно уйдут, этот кровопролитный конфликт может уже завершиться. Но будущее Сирии будет каким угодно, только не стабильным. Ашиш Джоши, Sky News.

Дата выхода в эфир 07 января 2019 года.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.