Frankfurter Allgemeine: уход США поможет курдам и Дамаску договориться

Вывод американских войск из Сирии может стать шансом для укрепления территориальной целостности страны, пишет Frankfurter Allgemeine. Под давлением внешней угрозы в лице турецкой армии курды и Дамаск заинтересованы в примирении. И если у них получится договориться, то это может стать началом долгожданного политического процесса по определению послевоенного порядка в стране, считает автор статьи Райнер Херман.

Когда глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии, многие восприняли это как предательство, пишет Frankfurter Allgemeine. В очередной раз курды помогли иностранной державе, в данном случае в борьбе с «Исламским государством»*, а им за это отплатили тем, что просто бросили. В одиночку с турецкой армией они не справятся, констатирует автор статьи Райнер Херман.

Но в то же время уход США предоставляет шанс Дамаску и курдам договориться, подчёркивает журналист. Прошлым летом представители сирийских властей и оппозиции уже встречались, чтобы обсудить статус курдских регионов. Москва выступила посредником на этих переговорах. Но согласия достичь не удалось. Дамаск настаивал на создании сильного централизованного государства, а курды, которых США тогда ещё поддерживали, — на изменении конституции и масштабной децентрализации.

Но сегодня ситуация изменилась. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы достичь согласия и не допустить турецкого вторжения на севере страны. Курды хорошо помнят о том, как потеряли Африн в боевых столкновениях с Анкарой. Дамаск же заинтересован в сохранении территориальной целостности Сирии.

Но многое будет зависеть от России. В начале 2018 года Москва заняла сторону Анкары и позволила ей захватить Африн. Тогда президент Путин хотел сделать Турции одолжение. Сегодня же он оказался перед дилеммой. Если глава Кремля уступит Анкаре, то Сирия может расколоться. Если же он встанет на сторону Дамаска, то в Турции это поймут как наплевательское отношение к интересам своей национальной безопасности.

Ряд обстоятельств указывают на то, что на данный момент Кремль в большей степени заинтересован в сохранении территориальной целостности Сирии, считает Херман. Также для Росси важно, чтобы в стране не возник вакуум, который бы позволил ИГ реорганизовать свои силы.

Примирение Дамаска и курдов внесёт ясность в то, каким будет выглядеть политическое будущее страны. Это может положить начало созданию новой конституции, которая будет в большей степени способствовать интеграции. Если потом собрать конституционный комитет, в который войдут и представители действующей власти, и оппозиции, а также технократы, то это станет долгожданным сигналом, что в политическом процессе по определению послевоенного порядка в стране наконец-то наметилось движение.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.