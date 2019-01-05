Die Zeit: США пообещали, что не дадут курдов в обиду даже после ухода из Сирии

Многие эксперты и политики опасаются, что после полного вывода американских войск из Сирии Турция уничтожит всех находящихся там курдских повстанцев, сообщает Die Zeit. Но госсекретарь США Майк Помпео заявил, что даже после ухода из региона Америка не позволит «Турции истребить курдов».
Незадолго до Рождества президент США Дональд Трамп удивил сотрудников Белого дома и своих союзников объявлением о полном выводе войск из Сирии, напоминает Die Zeit. Вслед за этим министр обороны Джеймс Мэттис подал в отставку. К тому же с критикой в адрес президента выступили многие американские политики. Так же его решение вызвало беспокойство у западных союзников и сирийских курдов.
Политики и эксперты опасаются, что быстрый вывод войск из Сирии приведёт к усилению «Исламского государства»*, а также укрепит в регионе позиции России и Ирана. Больше всего они боятся за курдов, проживающих на севере Сирии. Дело в том, что в прошлом месяце президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о проведении военной операции на этой территории.
Анкара видит в курдах угрозу, так как они близки Рабочей партии Курдистана, которая уже десятилетиями борется с турецкими властями. Эрдоган не хочет, чтобы курды получили в Сирии автономию. Но, как сказал госсекретарь США Майк Помпео, даже после вывода своих войск США обеспечат курдам защиту. Он заявил, что Америка не позволит «Турции истребить курдов».
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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