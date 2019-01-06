Handelsblatt: почти половина немцев призвала бундесвер уйти из Сирии и Афганистана

48% граждан Германии высказались за прекращение операций немецкой армии в Афганистане, а 41% — в Сирии, сообщает Handelsblatt. Такой результат показал опрос общественного мнения, проведённый социологической службой YouGov. При этом 25% немцев считают, что «Исламское государство»* остаётся самой серьёзной угрозой мировой безопасности.

На фоне планов США по выводу войск из Афганистана почти половина немцев считает, что бундесвер должен последовать примеру американцев, сообщает Handelsblatt. Такие результаты показал опрос общественного мнения, проведённый социологической службой YouGov. 48% высказались за вывод войск, 29% — против и 23% воздержались.

В Афганистане находится около 1300 немецких солдат, поясняет издание. Они участвуют в операции НАТО под названием «Решительная поддержка» (Resolute Support) и обучают афганские силы безопасности.

В случае с Сирией сложилась менее определённая социологическая картина, продолжает Handelsblatt. 41% немцев призвали вместе с выводом из страны американских войск также завершить там боевые операции против «Исламского государства» истребителей Tornado и самолётов-заправщиков. Против ухода из региона высказались 32% опрошенных, 28% воздержались.

25% граждан Германии считают, что «Исламское государство» представляет для мировой общественности наибольшую угрозу. Несмотря на то, что в Сирии и Ираке ИГ по большей части побеждён, 48% немцев убеждены, что угроза терактов осталась прежней. 29% считают, что она даже возросла, и только 7% — что уменьшилась.

В списке самых опасных международных конфликтов на втором месте после «Исламского государтсва» у граждан Германии стоит разлад в отношениях США и России (16%), на третьем — ядерный конфликт с Северной Кореей (14%), далее украинский кризис (6%), противоречия между Израилем и Палестиной (3%) и ситуация вокруг иранской ядерной программы (2%).