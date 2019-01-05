Aftonbladet: недруги Асада сменяют гнев на милость — геополитический ветер подул в другую сторону

Перелом в гражданской войне в Сирии привёл к тому, что многие региональные арабские государства «внезапно» забыли о той помощи, которую они оказывали сирийской оппозиции и начали процесс нормализации отношений с правительством Башара Асада, пишет Aftonbladet. Как отмечает газета, в случае если Сирии удастся восстановить отношения с соседями, а также вернуться в Лигу арабских государств, то рано или поздно гнев на милость сменит и Евросоюз.

Объединённые арабские эмираты закрыли своё представительство в Дамаске семь лет назад спустя считанные месяцы после начала войны в Сирии. Однако теперь флаг этого государства вновь реет над посольством этой арабской страны. В своё время ОАЭ среди многих других стран отвернулись от Башара Асада — однако теперь в Абу-Даби надеются на нормализацию отношений, пишет Aftonbladet.



В результате жестоких столкновений правительственных сил с демонстрантами и критиками «режима» сирийскую столицу тогда покинули не только дипломаты. Навстречу оппозиции пошла также Лига арабских государств, которая впоследствии приостановила членство Сирии в организации.



«Однако теперь ветер подул в другую сторону. При поддержке России, Ирана и ливанского шиитского движения «Хезболла» режим установил контроль над двумя третями территории Сирии. И, судя по всему, такие сунитские государства как ОАЭ, которые состоят в тесном союзе с заклятым врагом Ирана — Саудовской Аравией — внезапно забыли о той помощи, которую они оказывали оппозиции — хотя она и уступала по размерам той, которую отправляли Катар, Саудовская Аравия и Турция», — отмечает газета.



За политическим разворотом можно наблюдать на примере одного заявления ОАЭ, в котором выражается надежда на «предотвращение опасности регионального вмешательства в сирийские дела». Кроме того, ожидается, что на «поезд нормализации» запрыгнут ещё несколько арабских государств, беспокоящихся как по поводу роста влияния шиитского Ирана, так и конфликта между Саудовской Аравией и ОАЭ с одной стороны и Катаром и Турцией с другой. Ещё одной причиной для расстройства многих арабских государств стало недавнее заявление Дональда Трампа о выводе войск из Сирии.



«В какой-то мере эти страны по-прежнему критически настроены к режиму, однако многие уже пришли к выводу, что Асад выиграл войну и уходить никуда не собирается», — считает эксперт по ближневосточной политике Арон Лунд.



«Они бы с радостью от него избавились, так как он союзник Ирана, однако теперь, когда это невозможно, они полагают, что уж лучше он останется на своём месте, чем Турция и Иран получат влияние», — добавил он.



Ещё одним сигналом того, что региональная изоляция Асада начинает ослабевать, является декабрьский визит президента Судана Омара Башира. Эта поездка важна потому, что Башир стал первым лидером из страны-члена Лиги арабских государств, который посетил Сирию с начала войны. В то же время Сирия и Иордания возобновили торговые отношения, а из Дамаска в Тунис начали летать коммерческие рейсы.



Многие считают, что Дамаск вскоре вновь примут в состав Лиги. Для страдающего от западных санкций и истощённого экономически «режима» это было бы значительным успехом, с учётом того, что сам Асад сообщил, что на восстановление страны ему требуется $250—400 млрд.



«Для Сирии, которая всегда позиционировала себя как арабскую страну, это символически важное подтверждение того, что она вышла из опалы. Кроме того, цель Асада состоит в том, чтобы подтолкнуть экономику. Если ему удастся нормализовать отношения с ближневосточными странами, Европа, в конце концов, поступит аналогично», — отметил Лунд.



Тем не менее, оговаривается Aftonbladet, на данный момент в ЕС пока не считают, что подобный шаг был бы своевременным. В декабре ассоциация ЕС-Египет пришла к выводу, что для нормализации отношений с Сирией и её интеграции в международные организации время ещё не настало. Однако, по мнению Лунда, внутри ЕС в этом плане есть разногласия.



«По вопросу изоляции кое-кто настроен весьма жёстко, однако многие считают обеспечение стабильности и влияния более важной целью — чтобы беженцы могли вернуться. Если война каким-то мистическим способом не разгорится вновь, то такой шаг будет лишь вопросом времени, потому что политика изоляции дорого обходится и не приносит никакой очевидно выгоды», — подводит итог шведский эксперт.