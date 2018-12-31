Washington Post: для Башара Асада время дипломатической изоляции уходит в прошлое

Сирийский лидер Башар Асад был до недавнего времени дипломатическим изгоем, пишет The Washington Post. Однако, похоже, ситуация меняется. В Дамаске начинают открываться посольства, которые были закрыты после того, как в стране разразилась гражданская война. Как отмечает издание, дипломатическая изоляция Асада, по всей видимости, начинает ослабевать.
Сирийский лидер Башар Асад ранее был дипломатическим изгоем, но теперь бывшие противники из числа арабских государств восстанавливают связи, пишет The Washington Post.
В 2011 году после начала гражданской войны в Сирии Дамаск оказался в дипломатической изоляции со стороны ряда зарубежных стран. Многие из них закрыли свои посольства или отозвали послов из соображений безопасности, однако некоторые дали понять, что таким образом они демонстрируют своё осуждение деятельности сирийского президента Башара Асада и его правительства.
Однако после семи лет войны Асад остаётся у власти. Сирийское правительство при решительной поддержке своих российских и иранских союзников сумело восстановить контроль над значительной частью территории страны, поставив повстанцев на грань полного поражения. Теперь, похоже, закрытые посольства в сирийской столице могут открыться вновь, поскольку дипломатическая изоляция Асада начинает ослабевать, говорится в статье.
В четверг над комплексом зданий в центре Дамаска был поднят флаг Объединённых Арабских Эмиратов, поскольку временный поверенный в делах ОАЭ Абдул-Хаким Наими официально открыл в стране дипломатическое представительство. В заявлении министерства иностранных дел говорится, что «этот шаг подчёркивает стремление правительства ОАЭ вернуть отношения между двумя братскими странами в нормальное русло».
На следующий день МИД Бахрейна объявил, что в Сирии «в его посольстве продолжается работа», и это несмотря на то, что начиная с 2011 года там нет посла.
Данные шаги весьма примечательны, указывает издание. В частности, ОАЭ были активным сторонником сирийских оппозиционных группировок, ключевым союзником Саудовской Аравии и некогда одним из самых ярых критиков правительства Асада на Ближнем Востоке. Как ОАЭ, так и Бахрейн являются членами Лиги арабских государств — региональной организации, приостановившей членство Сирии в 2011 году. Многие сейчас думают, что данное решение будет отменено и членство Сирии будет восстановлено, и это лишь вопрос времени.
Помимо официальной работы в посольствах, были и другие сигналы о том, что Дамаск реинтегрируется в региональное сообщество. Так, например, в начале этого года была спокойно открыта граница между Сирией и Иорданией.
Эти шаги арабских стран, по-видимому, представляют собой признание вероятной победы сирийского режима над силами, восставшими против Асада ещё в 2011 году. В настоящее время правительство контролирует все крупные города Сирии и примерно две трети её территории.
На прошлой неделе президент Трамп объявил, что американские войска скоро покинут страну, фактически усилив влияние других региональных держав, таких как Иран, Турция и Россия.
Неясно, последуют ли этому примеру крупные западные страны, пишет The Washington Post. Единственной страной ЕС, которая в настоящее время имеет посольство в Сирии, является Чешская Республика.
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