Svenska Dagbladet: война в Сирии — симптом беспомощности либеральной демократии

Война в Сирии — это симптом кардинального изменения мирового порядка, в рамках которого привычные дипломатические механизмы не смогли предотвратить эту трагедию, пишет для Svenska Dagbladet Рольф Густавсон. По его мнению, «сириизация» мировой политики продемонстрировала беспомощность либерально-демократическая модели общества, в то время как инициативу захватили «авторитарные режимы» вроде России, Ирана и Турции.

Война в Сирии стала одной из крупнейших катастроф человечества со времён Второй мировой. В то же время этот конфликт — фатальный симптом того, как старый мировой порядок меняется под напором новой глобальной тенденции — «сириизации», пишет для Svenska Dagbladet Рольф Густавсон.



Этот термин использовала немецкий журналист Кристин Хелберг в рамках своего резкого и всеобъемлющего анализа трагедии в Сирии, где она прожила несколько лет. В частности, она подвела черту под уроками войны и показала, как перестали работать старые дипломатические механизмы решения конфликтов.



Война в Сирии продемонстрировала, что у международного сообщества и его институтов не хватило возможностей для предотвращения катастрофы. В военном плане, судя по всему, признаёт журналист, «режим Асада» одерживает верх, однако к миру и процветанию это всё равно не приведёт, так как последнему «нужна покорность» населения.



То, что начиналось как восстание местного значения, превратилось в крупный международный конфликт с участием целого ряда игроков. Инструменты ООН оказались блокированны. В политическом плане это было сделано с помощью вето в Совбезе, в то время как в дипломатической сфере различные игроки — которые также мешали оказанию гуманитарной помощи — не давали работать даже лучшим из миротворцев. Юридические инструменты вроде Женевской конвенции и прав человека были отставлены в стороны, в том числе и когда «режим Асада атаковал собственных граждан».



В конфликте приняли участие иностранные игроки, в том числе Россия, Иран, Турция и США. Это привело к созданию противоречивых альянсов, как например, в случае Турции, которая оказалась в оппозиции к Вашингтону, поддерживающего курдские группировки, не пользующиеся любовью у Анкары. Подобные противоречия и альянсы создают сложную и подчас хаотичную картину.



В целом, по мнению Густавсона, война в Сирии подорвала веру в волю и возможности международного сообщества вмешиваться в ситуацию, когда основополагающие права попираются военными.



Либерально-демократический порядок, появившийся на Западе после Второй мировой, предстал беспомощным перед лицом этого насилия. Это в том числе касается и ЕС, чьи усилия будут востребованы во время послевоенного восстановления страны. Однако инициативу в этом конфликте захватили «авторитарные режимы», прежде всего Россия, Иран и Турция.



«Кристин Хелберг считает, что режим Асада полностью зависит как от них, так и от местных боевых командиров и бизнесменов, делающих на конфликте деньги. С этой точки зрения истерзанную Сирию, половина населения которой в последние годы бежала из своих домов, ждут новые страдания», — подводит итог Рольф Густавсон.