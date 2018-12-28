CNN: Россия уже готовится определять будущее Сирии

Россия внимательно следила за визитом Трампа в Ирак — в том числе и потому, что очень обрадовалась его решению вывести войска из Сирии, сообщает корреспондент CNN Фредерик Пляйтген. Как отмечает журналист, Москва уже сейчас готовится вместе с Турцией определять будущее в Сирии, и в отсутствие США будет играть в регионе важную роль.

А я хотел бы вернуться к теме внезапного визита американского президента в Ирак. Одной из стран, которые очень внимательно следят за шагами господина Трампа в регионе — в Ираке, в Афганистане и особенно в Сирии — является Россия. И чтобы это обсудить, с нами на связь из Москвы выходит наш старший международный корреспондент Фред Пляйтген.



Фред, когда президент США вдруг отправился в Ирак, он, конечно, рассчитывал на имиджевый эффект, но это никак не влияет на тот простой факт, что Соединённые Штаты будут значительно сокращать своё присутствие на Ближнем Востоке. Трамп что же, по сути, просто отдаёт победу в Сирии России?

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Да, как мне кажется, можно сказать и так. Как мне кажется, Россия будет очень внимательно слушать и уже сейчас очень внимательно слушала те заявления, которые делал Трамп, будучи в Ираке.





Лично я, среди прочего, могу констатировать, что за последние несколько дней с того момента, как Трамп объявил о намерении вывести американские войска из Сирии, россияне заявляли, что с их точки зрения это замечательное решение. Именно этого, как известно, они очень долго хотели, поскольку такой шаг развязывает им руки во многих регионах, которые ранее находились под контролем проамериканских сил. Между тем, Москва также заявляла, что не уверена, что США действительно реализуют это решения. Там говорили: «Знаете, мы уже слышали подобное со стороны США много раз — например о том, что они хотят уйти из Афганистана, — но они никогда этого на самом деле не делали». Поэтому теперешние заявления президента Трампа, который подчеркнул, что он действительно будет выводить войска из Сирии вопреки рекомендациям многих своих генералов, — это, конечно, как раз то, что Россия хотела услышать.





Между тем, если говорить о формировании будущего не только Сирии, но и всего региона, этот шаг США определённо делает Москву ещё более мощным игроком, чем она уже была в прошлом. Она и без того была самой могущественной страной, действующей в границах Сирии, и, конечно, именно с ней было связано большинство побед поддержанных ею сил правительства Асада, однако теперь Россия — а вместе с ней и Турция — уже говорят о том, как будут определять будущее Сирии. Больше того, всего несколько часов назад Москва объявила о том, что очень скоро — вероятно, в ближайшие дни — проведёт с Анкарой переговоры о будущем Сирии. Так что россияне определённо будут очень рады услышать от президента Трампа о том, что он твёрдо стоит на своём решении, и ощущение, конечно, такое, что теперь будущее этого региона — будущее самой Сирии, отношения с Израилем и Турцией, а также роль Ирана в регионе — во многом теперь зависит от Москвы гораздо больше, чем было раньше.

Да, эта беседа между российским президентом Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом будет интересной. Вы упомянули некоторые из ключевых вопросов, в которых им предстоит разобраться. Но есть ли на самом деле опасения по поводу того, что если сроки вывода войск будут рассчитаны неправильно, в Сирии в итоге появится «вакуум власти», которым могут воспользоваться террористические группировки?





ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН: Это очень важный вопрос. И, как мне кажется, здесь в Москве мы наблюдаем с российской стороны, со стороны сил, поддерживаемых Россиией, и также с турецкой стороны попытки подобное предотвратить.





Я думаю, что США — да и всем нам — не следует забывать среди прочего о том, что если Соединённые Штаты уйдут, то формировать будущее Сирии будут наиболее мощные в данном регионе страны, то есть Россия, Иран и Турция, и делать они это будут так, как им представляется правильным. А мы в течение последних нескольких часов слышали, что проправительственные сирийские силы по некоторым данным уже концентрируются у границ этого района, чтобы попытаться в него войти — и они, возможно, столкнутся с силами курдов, которые до принятия Вашингтоном решения о выводе войск воевали на стороне американских сил. Это может произойти очень быстро, и, разумеется, Турция также может перейти к активным действиям. Таким образом, события, вероятно, будут разворачиваться очень быстро, а это, может быть, и не устранит вакуум власти, но определённо быстро стабилизирует положение.





Ещё один, на мой взгляд, важный момент, касается курдских сил, которые воевали и воюют на стороне США и вместе с США боролись с ИГ*: многие из них не слишком сильно выступают против сирийского правительства. К примеру, если говорить об Отрядах народной самообороны — это главная группировка, которая выступала на стороне США, — она также воевала и на стороне сирийских правительственных сил, в частности, в Алеппо.







Так что ситуация получается очень сложная, но главными силами, которые за неё теперь будут отвечать, станут Россия и Турция.

Сложные подробности для нас в прямом эфире из Москвы разбирал старший международный корреспондент CNN Фред Пляйтген. Спасибо вам, Фред.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 27 января 2018 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.