CNN: Россия пытается добиться компромисса с Турцией, но это будет непросто

В Москве состоялись переговоры между министрами России и Турции по поводу ситуации в северо-восточной Сирии, по итогам которых стороны достигли неких договорённостей, сообщает CNN. Как подчёркивает корреспондент канала Мэтью Чанс, цель России — достичь компромисса с Турцией, которая уже грозилась вновь вторгнуться на сирийскую территорию для борьбы с курдами, но добиться этого будет тяжёло: Москва и Анкара находятся в сирийском конфликте по разные стороны и ранее уже вступали в прямое военное столкновение в регионе.

Россия и Турция достигли некоего «понимания» по Сирии по итогам встречи между высокопоставленными министрами из обеих стран, состоявшейся в Москве в субботу. В сирийском конфликте меняется обстановка, и начались эти изменения после того, как президент США Дональд Трамп неожиданно объявил о выводе американских войск. Карта, которую вы видите на ваших экранах, показано, насколько эта обстановка сложна — в конфликте участвуют несколько соперничающих между собой сторон. Центральной точкой новой напряжённости стал город Манбидж, и курдское ополчение теперь обратилось к сирийским правительственным силам с призывом защитить город от угрожающего ему турецкого наступления.

А с нами на связь из Москвы выходит наш старший международный корреспондент Мэтью Чанс. Мэтью, как достигнутое между Турцией и Россией «понимание» изменит ситуацию в зоне сирийского конфликта?

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Кратким ответом на такой вопрос будет «нам это неизвестно», поскольку никаких конкретных сведений о том, была ли заключены какие-то договорённости и если да, то какие, от министра иностранных дел России, который и объявил о достижении понимания, мы не услышали.





В заявлении российского министра говорится лишь о том, что между вооружёнными силами двух стран, России и Турции, было достигнуто «понимание» о том, как координировать свои шаги в наступивший теперь период, координировать действия войск, находящихся в зоне конфликта в тот момент, когда Соединённые Штаты выводят свои силы из северо-восточных районов Сирии. Конкретной же информации о том, как российская сторона и союзные ей Сирия и Иран собираются рассеивать опасения Турции относительно этого региона, мы не получили. Опасения эти связаны с тем, что упомянутое ополчение под руководством курдов занимает позиции вдоль турецкой границы; Турция считает это неприемлемым и грозится организовать наступление с целью оттолкнуть курдских ополченцев.





Россия, в свою очередь, желает, чтобы контроль над этим регионом взяла у курдов сирийское правительство. Курды также предпочли бы такой вариант: они недолюбливают дамасское правительство, однако воспринимают союз с правительством Башара Асада как «меньшее из зол» — если они не добьются входа в регион сирийской армии, чтобы та взяла на себя контроль за безопасностью, им будет угрожать турецкий натиск, а его, как мне кажется, курды не выдержат, ведь Турция располагает второй по численности армией в НАТО. Так что они оказались между молотом и наковальней.





Россия сейчас пытается добиться крайне труднодостижимого дипломатического компромисса. У страны хорошие отношения с Турцией, но подспудно по-прежнему существует риск конфронтации, ведь страны всё-таки находятся по разные стороны конфликта в Сирии, и в прошлом — в декабре 2015 года — прямое столкновение между их войсками уже происходило. Обе стороны, по всей видимости, желают на этот раз подобного избежать, однако ситуация в северо-восточной Сирии сейчас очень напряжённая. Посмотрим, что нам принесут ближайшие дни и недели.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 29 декабря 2018 года.