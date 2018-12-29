CNN: после решения о выводе войск США из Сирии турки «обивают пороги Кремля»

Турецкая делегация прибыла в Москву, чтобы «просить кремлёвского разрешения» на свои дальнейшие действия в Сирии, передаёт CNN. Как отмечает корреспондент телеканала, после объявления Трампа о выводе американских войск из Сирии могущество России в регионе стало ещё более явным.

Мы расскажем вам об очень важных переговорах, которые сегодня проходят в Москве. Российские официальные лица намерены выслушать планы Турции касательно её войск в Сирии, в то время как Соединённые Штаты самоустраняются.



Министр иностранных дел и министр обороны Турции обсуждают в Москве свои планы по борьбе с террористами в Сирии. Но это, без сомнения, выведет на разговор о том, кого именно считать террористами.



За развитием событий следит наш корреспондент в Москве Мэтью Чанс. Россия и Турция вырабатывают совместный план, США ушли, а что же будет с курдским ополчением, Мэтью? Эту группировку когда-то поддерживали США, а Турция называет её террористической.



МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Да, Отряды народной самообороны. Хороший вопрос. И ответ на него сейчас только начинает вырисовываться. Конечно, они оказались в очень трудном положении, из-за того что президент Трамп неожиданно, внезапно стал выводить американские войска из Сирии, в частности из этого района на северо-востоке Сирии, где они (курды. — ИноТВ) работали бок о бок с США и контролировали большую территорию.



Похоже, что они приглашают армию Асада, вооружённые силы сирийского правительства, вернуться и занять позиции вокруг стратегически важного города Манбидж, который уже довольно давно удерживает турецкое… простите, курдское ополчение.



Они делают это потому, что стоят перед очень жёстким выбором: либо они заключат сделку с правительством Асада, либо столкнутся с угрозой турецкого вторжения — в этом случае они, вероятно, не смогут выстоять. Похоже, что в интересах собственного выживания курды, которые оказались брошены Соединёнными Штатами после решения о выводе войск с северо-востока Сирии, решили связать свою судьбу с сирийским правительством.



Это, конечно же, замечательная новость для России, которая поддерживает Сирию, и замечательная новость для её союзника Ирана. Обе страны приветствовали это решение курдов и недавнее объявление сирийского правительства о том, что его силы начали вновь занимать территорию вокруг этого стратегически важного города Манбидж. Джордж?



Это тоже важный элемент контекста, Мэтью. Но тот факт, что турки отправились на эти переговоры в Москву… США больше не являются здесь фактором, больше не являются игроком. Как это характеризует тот факт, что Москва… становится реальной силой в этом… в этом раскладе?



МЭТЬЮ ЧАНС: Вы правы, когда президент Трамп решил вывести войска, США вышли из игры. И, конечно, тот факт, что Турция, которая, конечно же, располагает второй по величине армией в НАТО, теперь обивает пороги Кремля, по сути, просит кремлёвского разрешения, спрашивает, что ей можно, а что нельзя в этой части северо-востока Сирии… Всё это подчёркивает то, насколько могущественной стала Москва. Сейчас это главная военная сила в Сирии. Она контролирует воздушное пространство с помощью своей авиации и зенитных ракетных комплексов, весьма продвинутых, развёрнутых в Сирии в большом количестве. И тот факт, что Трамп выводит американские войска, делает могущество России ещё более явным.



Интересно. Вы напомнили, что Турция ещё и член НАТО. С нами на прямой связи из Москвы был Мэтью Чанс.



Дата выхода в эфир 29 декабря 2018 года.



Материал предоставлен CNN International.