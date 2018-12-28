Die Zeit: в этот раз Эрдоган может не справиться с ролью «победоносного военачальника»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно ввязывался в «военные авантюры» в Сирии, чтобы заработать политический капитал, пишет Die Zeit. И в этот раз в преддверии региональных выборов он решил расправиться с курдами, чтобы вступить в предвыборную борьбу в статусе «победоносного военачальника». Но из-за присутствия в регионе России, Ирана и Дамаска это будет не так просто, считает автор статьи.

В ноябре 2015 года в Турции проходили выборы, напоминает Die Zeit. До этого турецкая армия провела в Сирии успешную военную операцию и перенесла находящуюся на границе гробницу Сулеймана Шаха на новое место. В результате Реджеп Тайип Эрдоган вступил в предвыборную борьбу в статусе «победоносного военачальника».



В 2017 в стране прошёл референдум по изменению конституции, который превратил её в президентскую республику. За две недели до этого Анкара провела на севере Сирии военную операцию против «Исламского государства»*. Эрдоган снова стал победоносным военачальником. То же самое повторилось в преддверии выборов в июне 2018 года. В марте армия начала операцию «Оливковая ветвь», в результате которой над Африном теперь развевается турецкий флаг.



В марте следующего года в Турции пройдут региональные выборы, продолжает издание. На прошлой неделе Эрдоган объявил, что курдские силы самообороны с восточной стороны Евфрата превратились в «террористическую сеть», поэтому он планирует провести там военную операцию. Таким образом он хочет отвлечь внимание от экономического кризиса в стране, указав на внешнего врага и «заглушить последние голоса диссидентов», чтобы вновь вступить в предвыборную борьбу в статусе «победоносного военачальника», убеждён автор.



По словам президента, переброска войск уже началась, при этом США одобрили операцию. Глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выводе войск из региона. Одни считают, что он пожертвовал курдами, чтобы не толкать Турцию в объятия России. Другие говорят, что он воспользовался военной авантюрой Эрдогана, чтобы оправдать собственные планы.



Решение президента США — это уже большая помощь главе Турции на выборах, но это не гарантирует успеха военной операции, отмечает издание. В регионе помимо курдских бойцов присутствуют Россия, Иран и Дамаск. Протяжённость границы, вдоль которой будут проходить военные действия, достигает 380 км. «Выиграть войну будет не так просто, как выиграть выборы с помощью войны», — заключает автор.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.