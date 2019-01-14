Telepolis: российские патрули в Манбидже осложнили турецкое вторжение в Сирию

Начать военную операцию против курдов Анкаре мешают переговоры между официальным Дамаском и представителями курдского ополчения, а также российские военные патрули в Манбидже, пишет Telepolis. Как отмечает немецкое издание, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не может просто взять и отправить турецкие войска на север Сирии, предварительно не согласовав подобный шаг с Москвой.
После «неудачного визита» советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Анкару турецкое руководство дало понять, что военную операцию на севере Сирии Турция может начать в любое время и без согласования с Вашингтоном, пишет Telepolis.
Начать «интервенцию» Анкаре, однако, мешают переговоры между официальным Дамаском и представителями курдов, а также российские военные патрули в Манбидже на севере Сирии, считает немецкое издание.
В результате президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не может просто взять и отправить турецкие войска в Манбидж, предварительно не согласовав подобный шаг с Российской Федерацией, подчёркивает журналист Telepolis.
«Важную роль в соглашениях между Россией и Турцией играют интересы правительства в Дамаске, — отмечает автор статьи. — Там как раз сейчас и идут переговоры с представителями курдской федерации».
Какую позицию заняло в ходе переговоров правительство президента Башара Асада и на какой стадии они вообще находятся, в данный момент неизвестно.
«Очевидно, однако, что эти переговоры осложняют военную операцию Турции в областях, находящихся под контролем курдов», — констатирует журналист Telepolis.
А пока Анкара продолжает переносить запланированную вот уже несколько недель назад «интервенцию», якобы чтобы не осложнять вывод американских войск из Сирии, уточняет автор статьи.
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