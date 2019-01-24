Hürriyet: Анкара услышала в словах Путина разрешение на операцию против сирийских курдов

После встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом российский президент напомнил, что договор между Анкарой и Дамаском 1998 года всё ещё не утратил свою силу. По мнению министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, это заявление Владимира Путина открывает его стране возможность начать операцию против курдского ополчения в Сирии, сообщает Hürriyet Daily News.

Упоминание президентом Владимиром Путиным договора, подписанного Анкарой и Дамаском в 1998 году, было воспринято Турцией как «зелёный свет» для начала военной операции против курдского ополчения на её южных границах. Об этом в недавнем интервью заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, пишет Hürriyet Daily News.

«Мы думаем, что своей отсылкой к этому (соглашению. — ИноТВ) он (Путин — ИноТВ) дал понять, что Турция может совершить интервенцию (в Сирию — ИноТВ). И для нас это позитивный момент», — отметил министр.

По словам Чавушоглу, на встрече со своим российским коллегой в Москве Реджеп Тайип Эрдоган обсудил последнее развитие событий в Сирии. Особенно моменты, связанные с недавним решением Дональда Трампа вывести американские войска из арабской республики.

Одной из главных тем переговоров было предложение США создать 32-километровую зону безопасности внутри Сирии. По мнению Анкары, эта инициатива призвана защитить курдские Отряды народной самообороны (YPG). Турецкие власти обвиняют эту организацию в связях с террористами и для борьбы с ней стягивают свои войска к границе с Сирией, «готовясь совершить вторжение на территорию своего южного соседа», отмечает издание.

«Действует до сих пор ещё договор между Сирийской Арабской Республикой и Турецкой республикой от 1998 года, где речь идёт как раз о борьбе с терроризмом. Я думаю, что это та база, которая закрывает очень многие вопросы с точки зрения обеспечения Турцией своей безопасности на её южных границах. Сегодня этот вопрос мы достаточно подробно и активно обсуждали», — заявил Путин на пресс-конференции по итогам встречи с Эрдоганом, отвечая на вопрос о предлагаемых зонах безопасности.

По мнению издания, российский президент имел в виду Аданское соглашение. Оно было заключено двумя странами после того, как Анкара пригрозила Дамаску военным вторжением, если он не откажется от поддержки Рабочей партии Курдистана и не перестанет скрывать у себя её лидера Абдуллу Оджалана.

Это соглашение всё ещё имеет юридическую силу, но фактически не действует. Ведь отношения между сторонами были разорваны после начала гражданской войны в Сирии в 2011 году, обращает внимание Hürriyet Daily News.

Чавушоглу напомнил, что соглашение обязывает Дамаск «бороться с террористами, которые представляет угрозу Турции». Он подчеркнул, что этот документ также даёт его стране право на военное вмешательство, в случае если «Сирия не может принять необходимые меры».

Министр также сообщил, что Москва, Тегеран и Анкара продолжают искать пути политического решения сирийского конфликта. В целом они разделяют мнение о необходимости создать комитет, который займётся написанием новой конституции страны.

«Наши взгляды с Россией совпадают, за исключением отношения к Асаду. Очевидно, что они хотят продолжить вести с ним дела. Но мы им говорим: «Человек, ответственный за гибель более миллиона сирийцев, не может объединить страну», — отметил Чавушоглу.