Stratfor: Россия ищет друзей по всему миру, но не хочет закрывать дверь на Запад

Из-за введённых Западом антироссийских санкций Москва сменила внешнеполитическую стратегию, чтобы разнообразить экономические связи с другими регионами: Ближним Востоком, Азией, Южной Америкой и даже Африкой. Однако, как пишет Stratfor, Россия не хочет полностью закрывать дверь на Запад, поскольку именно Европа, вероятнее всего, останется ключевым рынком для экспорта российских энергоресурсов и полезных ископаемых.

Прошло более пяти лет с того момента, как в Киеве прошёл «евромайдан», который вбил клин между Россией и Западом. Как пишет Stratfor, США и Евросоюз пытались изолировать Москву с помощью экономических санкций, и в результате Россия сменила внешнеполитическую стратегию, стремясь значительно разнообразить экономические связи с другими регионами. С одной стороны, это поможет Москве оградить экономику от дальнейшего влияния санкций, а с другой — компенсировать возможности, упущенные за годы торговых и инвестиционных ограничений.

Издание отмечает, что основным партнёром России сразу же стал Китай, с которым Москва продолжает всё больше развивать торговые, экономические и энергетические связи. Однако Пекин — не единственное направление, в котором движется Россия, стремясь удовлетворить свои стратегические и энергетические нужды. Поскольку напряжённость между Россией и Западом продлится, похоже, ещё очень долго, Россия также рассматривает Южную Азию, Ближний Восток, а также Африку и Южную Америку как регионы, с которыми можно налаживать связи в сфере экономики и безопасности.

Ключевым компонентом стратегии России в последнее время является расширение военных отношений и связей по безопасности со странами вне Запада, и особенно это очевидно в Сирии. Россия всегда радикально противостояла попыткам сил, возглавляемых или поддерживаемых США, сменить текущий режим. Москва также хотела показать Вашингтону и всему мировому сообществу, что она в состоянии провести вооружённое вмешательство за пределами своих границ. Данная стратегия оказалась для России выигрышной и усилила её авторитет и влияние не только в Сирии, но и по всему Ближнему Востоку. Россия активизировалась в роли дипломатического посредника в Ираке, Ливии, зоне палестино-израильского конфликта, а также расширила торговлю оружием в Египте, Турции и Саудовской Аравии. По мнению автора статьи, это означает, что Соединённые Штаты должны теперь учитывать положение и влияние Москвы практически на всех существенных для Вашингтона территориях, особенно в то время, когда США готовятся ослабить военное присутствие в этом регионе.

Помимо Ближнего Востока Москва активно укрепляет своё влияние и налаживает связи в Южной Азии, особенно в Афганистане. Россия усилила активность в дипломатической сфере этого государства, организовав несколько переговоров. Москва также значительно повысила присутствие сил безопасности в соседних с Афганистаном Таджикистане и Киргизии, где теперь проводит больше антитеррористических учений.

«Как и в случае с Сирией, у России были свои причины для вмешательства в дела Афганистана, — главным образом, желание предотвратить распространение военной агрессии. Но Кремль также имел в виду стратегическую заинтересованность США в этой стране. Таким образом Москва бросила вызов США в то самое время, когда Вашингтон планирует сократить военный контингент в Афганистане», — пишет автор материала.

Венесуэла стала ещё одной точкой под носом у США, где Россия укрепляет своё влияние. Москва имела экономические и военные связи с Каракасом ещё во времена Уго Чавеса, однако в последнее время Кремль постепенно усиливает финансовую поддержку, а также взаимодействие в области энергетики и безопасности с правительством президента Николаса Мадуро. Мадуро приехал в Москву в декабре 2018 года на встречу с Путиным, на которой главы государств подписали инвестиционные договоры в сфере энергетики и горной промышленности. Вскоре после этого появились неподтвержденные сообщения о том, что Россия задумывается о долгосрочном размещении стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэле.

Автор статьи считает, что это латиноамериканское государство может стать опорным пунктом, из которого Россия может создавать трудности США и препятствовать осуществлению их стратегических интересов. И поскольку Вашингтон активно пытается повлиять на внутреннюю обстановку в Венесуэле, Москва намерена противодействовать таким попыткам и сохранить правительство Мадуро.

Российская стратегия по диверсификации привела Москву и на менее знакомую территорию — в Африку. Россия не только обсуждала возможность помочь модернизировать военные силы Зимбабве, но и задействовала частных военных подрядчиков в Центральноафриканской Республике, где также постаралась стать посредником в решении внутреннего конфликта в стране. И хотя укрепление связей с этими странами вряд ли станет для России платформой для противостояния США, это позволит Москве расширить торговлю оружием и получить доступ к полезным ископаемым.



Однако, как заключает автор Stratfor, несмотря на свои набеги на Азию, Африку и Южную Америку, Россия не хочет полностью закрывать дверь на Запад. Европа, вероятнее всего, останется ключевым рынком для экспорта энергоресурсов и полезных ископаемых, поскольку Москва заинтересована в торговых отношениях с Западом, но до той поры, пока это не создаёт для России угрозы новых санкций. Но в связи с тем, что выход из тупика в отношениях России и Запада маловероятен в ближайшем будущем, у Москвы нет другой возможности, кроме как присмотреться к другим регионам, чтобы удовлетворить свои экономические и стратегические нужды.