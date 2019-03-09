Госдеп: США и ЕС не дадут России развернуться на Балканах

Вашингтон совместно с Брюсселем работает над стратегией по противодействию России на Восточных Балканах, заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер. Как отметил Палмер, которого цитирует Bloomberg, США заинтересованы в сохранении стабильности в регионе, тогда как Россия желает, чтобы он и дальше пребывал в «хаосе».

США и Евросоюз совместно разрабатывают стратегию для Восточных Балкан, направленную на противодействие попыткам «вмешательства» России в политику этого неспокойного региона, сообщает Bloomberg со ссылкой на заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмера. Как заявил Палмер, общаясь в четверг с журналистами в Загребе, Россия «очень упорно» пыталась помешать недавно достигнутым договорённостям между Грецией и Северной Македонией, а также разжигает среди боснийских сербов сепаратистские настроения.



«Тогда как США и наши партнёры хотят, чтобы в регионе Восточных Балкан существовал порядок, основанный на законах, нормах, прозрачности и добросовестном госуправлении, Москва считает, что её интересам в регионе будет отвечать такое его состояние, когда ему придётся страдать от разброда, недоверия, трений и хаоса», — цитирует американского чиновника Bloomberg.



По мнению Палмера, для возобновления приостановленных переговоров между Сербией и Косово, прекративших общение в прошлом году после того, как Белград заблокировал заявку Приштины на вступление в Интерпол, а та в ответ ввела пошлины на сербские продукты, будет достаточно лишь временной отмены пошлин со стороны Косово. Как напоминает корреспондент Bloomberg, двум странам придётся наладить отношения, поскольку без этого Евросоюз не станет рассматривать их кандидатуры на присоединение к блоку.



Господин Палмер выразил надежду на то, что правительство Косово «предпримет все необходимые шаги для приостановления действия пошлин и возвращения за стол переговоров», говорится в материале. Он также заявил, что не исключает изменения границ между Косово и Сербией ради урегулирования отношений между ними — несмотря на то, что косовский парламент совсем недавно проголосовал за то, что таких изменений в рамках соглашения с Сербией быть не должно.



«Мы считаем, что любые договорённости между Сербией и Косово должны исходить от них и быть прочными и всеобъемлющими, — также отметил Палмер. — Вполне возможно, что в эти договорённости будут входить и изменения границы между Сербией и Косово. США не выступают в пользу таких изменений, но и не исключают их. Наша цель — облегчить заключение всеобъемлющего соглашения о нормализации отношений, основанного на взаимном признании сторон друг друга».



Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году — почти через десять лет после того, как силы под руководством НАТО прогнали с его территории сербские войска, напоминает автор статьи. Большая часть стран — членов ЕС признали новое государство, однако Россия и Китай, поддержав Сербию, это делать отказались, пишет журналист.



Балканский полуостров уже давно является «геополитической ареной для битв» между Россией и Западом, полагает автор. Как подчёркивает журналист, ЕС и НАТО недавно увеличили своё влияние в регионе, включив в себя некоторые из его стран. Другие балканские государства — включая Сербию, Косово, Северную Македонию и Боснию — также находятся на разных этапах переговоров о вступлении в блок и альянс, что «часто раздражает Кремль», говорится в статье.