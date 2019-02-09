WSJ: вступление Македонии в НАТО — очередной успех Запада «на игровой площадке России»

Греция стала первой страной, проголосовавшей за ратификацию протокола о вступлении Македонии в НАТО, пишет The Wall Street Journal. По мнению американского издания, начало вступления этой страны, которая в ближайшее время будет переименована в Северную Македонию, в альянс — это очередной успех западных союзников на Балканах, давней игровой площадке России.
Греческий парламент поддержал стремление Македонии стать 30-м членом НАТО, проголосовав за ратификацию протокола о вступлении этой страны в Североатлантический альянс, пишет The Wall Street Journal. Афины пошли на этот шаг в рамках поддерживаемого США соглашения, которое направлено на стабилизацию Балкан, говорится в статье.
Состоявшееся в греческой столице голосование запустило процесс переименования Республики Македония в Республику Северная Македония, тем самым Скопье удалось урегулировать с Афинами спор, длившийся уже почти 30 лет. Македонское правительство в ближайшие дни уведомит ООН о том, что для их страны теперь следует использовать новое название.
На этой неделе 29 стран — членов НАТО пригласили Скопье присоединиться к военному блоку. И вот Греция, которая ранее выступала против членства Македонии в альянсе, стала первой страной, ратифицировавшей протокол о её вступлении. Далее в течении приблизительно одного года по этому вопросу должны проголосовать остальные члены блока.
Начало вступления Македонии в НАТО — последний успех западных союзников на Балканах — в регионе, который давно считается «игровой площадкой России», пишет издание. Так, в 2017 году к альянсу присоединилась Черногория, а ранее в 2009 году Хорватия и Албания.
Греция, в составе которой есть регион под названием Македония, в своё время выступала категорически против официального названия, выбранного бывшей югославской республикой после объявления о своей независимости в 1991 году. В Афинах опасались, что Скопье будет претендовать на одноименную территорию Греции и на историческое наследие этих земель.
Под давлением со стороны США, Германии и властей ЕС Греция и Македония в прошлом году договорились о переименовании последней в Северную Македонию. Договорённости, достигнутые между двумя странами, также открыли для Скопье возможность вступления в Евросоюз, указывает The Wall Street Journal.
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