Палата депутатов Италии призвала отменить штрафные меры в отношении России и вернуть российскую делегацию в ПАСЕ, сообщает Schweiz Magazin. Рим больше не готов мириться с экономическими потерями из-за санкций. Схожую позицию высказала и депутат Национального собрания Франции Марин Ле Пен. По её словам, попытка наказать Москву привела к катастрофе.
Палата депутатов Италии выступила за отмену санкций против России и возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы, сообщает Schweiz Magazin. Об этом заявил председатель палаты Роберто Фико.
«Участие России в работе этой организации принципиально важно для решения проблем», — заявил он. Политик подчеркнул значимость диалога для решения глобальных задач.
При этом чуть ранее вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Рим будет бороться за отмену штрафных мер в отношении России из-за тех больших потерь, которые несут итальянские предприятия.
К хору европейцев, несогласных с политикой Брюсселя присоединилась и лидер партии «Национальное объединение», а также депутат Национального собрания Франции Марин Ле Пен. По её словам, антироссийские санкции привели к катастрофическим последствиям для европейской экономики и Евросоюза.
«Вспомните антироссийские санкции. Мы хотели наказать россиян, а в результате столкнулись с катастрофическими последствиями для целого ряда секторов экономики ЕС», — подчеркнула она.
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