SM: «хотели наказать, а получили катастрофу» — европейские политики призвали отменить санкции

00:26 В США пригрозили Турции «серьёзными последствиями» из-за С-400 В Министерстве обороны США заявили, что Турцию будут ждать «серьёзные последствия» в отношениях с американской стороной, если она закупит российские зенитные ракетные системы С-400.

00:25 «Химки» проиграли «Басконии» в матче баскетбольной Евролиги Подмосковные «Химки» потерпели поражение от испанской «Басконии» в матче 25-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

00:16 Роман Савосин завоевал серебро юниорского ЧМ по фигурному катанию Россиянин Роман Савосин занял второе место на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в хорватском Загребе.

00:10 УГМК обыграл «Ригу» и вышел в «Финал четырёх» женской баскетбольной Евролиги Екатеринбургский УГМК одержал победу над латвийской «Ригой» во втором матче серии четвертьфинала женской баскетбольной Евролиги FIBA.

00:08 Почти 200 человек были задержаны во время протестов в Алжире Сотрудники правоохранительных органов Алжира задержали 195 человек по время протестных акций.

23:54 В США заявили о непричастности к отключению электричества в Венесуэле Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что американская сторона не имеет отношения к отключению электричества в данной латиноамериканской стране.

23:48 Гимнаст Куксенков завершил спортивную карьеру Российский гимнаст Николай Куксенков завершил спортивную карьеру в возрасте 29 лет.

23:35 В Германии обнаружили вещи расстрелянных нацистами советских граждан На западе Германии в ходе раскопок обнаружили вещи расстрелянных нацистами во время Второй мировой войны советских и польских граждан.

23:34 Касаткина проиграла Вондроушовой на старте турнира WTA в Индиан-Уэллсе Россиянка Дарья Касаткина потерпела поражение от чешки Маркеты Вондроушовой в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе.

23:22 Футболистки сборной США подали в суд на национальную федерацию из-за дискриминации Футболистки женской сборной США обратились в суд Лос-Анджелеса с иском в отношении Федерации футбола США (USSF).

23:17 Мадуро заявил об интенсивных работах по восстановлению энергоснабжения в Венесуэле Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что сотрудники национальной системы энергоснабжения активно занимаются восстановительными работами, чтобы возобновить подачу электричества в стране.

23:06 Трамп прокомментировал отставку министра ВВС США Американский лидер Дональд Трамп выразил благодарность за службу министру ВВС США Хезер Уилсон, которая ранее объявила об отставке.

22:58 Скелетонист Трегубов завоевал серебро на чемпионате мира в Уистлере Россиянин Никита Трегубов занял второе место на чемпионате мира по скелетону в канадском Уистлере.

22:46 Руководителя одного из предприятий «Укроборонпрома» отпустили под залог Директор украинского госпредприятия «Спецтехноэкспорт», которое входит в состав госконцерна «Укроборонпром», Владислав Бельбас был освобождён из-под ареста под залог.

22:37 Глава Минобороны Чехии отнёс Россию к числу главных угроз для НАТО Глава Минобороны Чехии Лубомир Метнар назвал три главные угрозы для НАТО, одной из которых министр считает Россию.

22:36 В «Челси» назвали непоследовательным решение ФИФА отказать в просьбе клуба отложить запрет на регистрацию игроков Лондонский «Челси» выступил с заявлением относительно решения Международной федерации футбола (ФИФА) отклонить просьбу клуба отложить введение запрета на регистрацию новых игроков в течение двух ближайших трансферных периодов.

22:21 В Италии рассказали о работе над отменой антироссийских санкций Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что итальянская сторона работает над отменой антироссийских санкций.

22:17 ЦСКА победил «Милан» в матче Евролиги, Хантер набрал 19 очков Московский ЦСКА одержал победу над итальянским «Миланом» в матче 25-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

22:11 СМИ: Премьер-министр Перу подал в отставку Премьер-министр Перу Сесар Вильянуэва подал заявление о своей отставке.

22:04 Футболисты «Енисея» прилетели в Самару на матч РПЛ без формы и бутс Игроки красноярского футбольного клуба «Енисей» прилетели в Самару на матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов» без формы и бутс.

22:00 Гуаидо прокомментировал отключение электричества в Венесуэле Хуан Гуаидо, объявивший себя врио президента Венесуэлы, появился перед сторонниками на митинге в Каракасе и заявил, что за отключение электричества в стране ответственны власти.

21:55 Биатлонистка Павлова рассказала, что получила массу оскорблений в интернете после своей дебютной гонки на ЧМ Российская биатлонистка Евгения Павлова посетовала на то, что после смешанной эстафетной гонки на чемпионате мира в шведском Эстерсунде она получила огромное число сообщений оскорбительного характера в социальных сетях.

21:47 Министр ВВС США уйдёт в отставку Министр ВВС США Хезер Уилсон заявила, что сообщила президенту США Дональду Трампу о намерении уйти в отставку.

21:37 Кузьмина не исключила, что может пропустить гонку преследования на ЧМ из-за плохого самочувствия Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина рассказала, что может досрочно завершить выступление на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

21:32 В Киеве на женском марше произошли стычки радикалов и полиции В Киеве во время женского марша произошли столкновения сотрудников полиции и радикалов, сообщает NewsOne.

21:32 Израильские военные сообщили о запуске ракеты из сектора Газа Армия обороны Израиля сообщила, что зафиксировала запуск ракеты с территории сектора Газа.

21:30 Кузьмина призналась, что до сих пор не может поверить в завоевание своего первого в карьере золота ЧМ Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина поделилась впечатлениями от победы в спринтерской гонке на 7,5 км на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

21:20 Генсек ООН совершит официальный визит в Вашингтон на следующей неделе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш намерен встретиться с американской администрацией в Вашингтоне на следующей неделе.

21:18 Воробьёв заявил, что серия со «Спартаком» многому научила СКА Главный тренер санкт-петербургского СКА Илья Воробьёв прокомментировал победу своей команды над московским «Спартаком» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

21:09 В Раде призвали признаться в поражении в борьбе с коррупцией на Украине Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что настало время признаться в поражении в борьбе с коррупцией на Украине.

21:01 Биатлонистка Миронова рассказала, что меняющийся ветер осложнил выступление в спринте на ЧМ Россиянка Светлана Миронова прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на 7,5 км на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

20:58 Эксперт оценил заявление НАТО о готовности ответить на размещение российских ракет Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова военный политолог Андрей Кошкин прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о подготовке ответа в случае размещения Россией ракет у границ альянса.

20:53 Старых высказалась о состоянии трассы, на которой прошёл спринт в рамках ЧМ по биатлону Россиянка Ирина Старых прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на 7,5 км на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

20:46 Юрлова-Перхт заявила, что ей удалось справиться с трассой в спринте на ЧМ в Эстерсунде Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на 7,5 км на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

20:46 Более 40 палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными в секторе Газа Один палестинец погиб и 41 получил травмы в результате столкновений с израильскими военными в секторе Газа.

20:36 Украинская партия заявила о заказном характере дела против Медведчука Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила, что дело против председателя политсовета фракции Виктора Медведчука носит заказной характер.

20:31 Забивший два мяча «Краснодару» Родриго признан лучшим игроком недели в Лиге Европы Нападающий испанского футбольного клуба «Валенсия» Родриго признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы.

20:21 Глава NASA прокомментировал успешное приводнение Dragon-2 Успешное приводнение корабля Dragon-2 в Атлантическом океане знаменует ещё одну веху в новой эре космического полёта человека. Об этом заявил глава NASA Джим Брайденстайн.

20:20 ФИФА отклонила просьбу «Челси» отложить запрет на регистрацию игроков Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила просьбу лондонского «Челси» отложить введение запрета на регистрацию новых игроков в течение двух ближайших трансферных периодов.

20:12 Щербакова лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ по фигурному катанию Россиянка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в хорватском Загребе.

20:10 В ДТП в Подмосковье один человек погиб и восемь пострадали В результате столкновения двух автомобилей в Московской области погиб один человек, ещё восемь пострадали. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России по региону.

19:59 Фигуристы Евдокимова и Базин рассказали, что чувствуют эмоциональное опустошение после выступления на Универсиаде Российские фигуристы Софья Евдокимова и Егор Базин поделились впечатлениями от своего выступления на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.

19:57 В МИД предупредили об изменении в расписании авиарейсов в Венесуэлу В Министерстве иностранных дел России предупредили об изменении в расписании авиарейсов в Венесуэлу из-за проблем с электроснабжением в латиноамериканской стране.

19:48 «Торпедо» обыграло «Барыс» и сравняло счёт в серии плей-офф КХЛ Нижегородское «Торпедо» одержало победу над казахстанским «Барысом» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

19:45 В США заключили под стражу Челси Мэннинг Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг была заключена под стражу за отказ давать показания большому жюри в рамках расследования, посвящённого этой организации. Сообщается, что федеральный судья посчитал её отказ неуважением к суду и приказал заключить Мэннинг под стражу, пока она не решит дать показания или пока большое жюри не завершит свою работу.

19:41 СКА в четвёртый раз победил «Спартак» и вышел в полуфинал Западной конференции КХЛ Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским «Спартаком» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

19:34 Опубликовано видео с места крушения МиГ-21 в Индии В сети опубликовано видео с места крушения истребителя МиГ-21 индийских ВВС.

19:28 Кузьмина завоевала золото в спринте на ЧМ по биатлону в Эстерсунде, Юрлова-Перхт — восьмая Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина заняла первое место в спринтерской гонке на 7,5 км на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

19:27 В Малави 23 человека погибли в результате наводнений В африканской Республике Малави 23 человека погибли в результате наводнений, вызванных ливнями.