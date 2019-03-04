Süddeutsche Zeitung: с автократами лучше ладить, чем конфликтовать

Мировой опыт доказал неэффективность насильственной смены власти в авторитарных странах, пишет Süddeutsche Zeitung. Войны и полная экономическая изоляция только усугубляют ситуацию. Поэтому с диктаторами лучше договариваться, сотрудничать и заключать сделки. К тому же в современном глобализованном мире демократам от этого никуда не деться, подчёркивает автор статьи Штефан Ульрих.

Тот, кто пытается поладить с диктатором, «ходит по тонкой грани», пишет Süddeutsche Zeitung. Если не придерживаться принципов, можно «скатиться в цинизм» и просто «стать сообщником». Если же навязывать только свои ценности, тебя может поглотить «чувство собственной непогрешимости», стремление к конфронтации и «праведной войне». Сохранить баланс очень сложно, объясняет автор статьи Штефан Ульрих.

Сейчас бессмысленно делать вид, что никого не волнует, что происходит в других странах, продолжает издание. Судьбы государств и проживающих в них людях слишком тесно переплетены. Когда миллионы бегут из Сирии, от этого страдают страны, которые принимают у себя беженцев. Если террористы из Афганистана устраивают в других государствах теракты, у них есть право себя защищать. Когда европейцы и американцы бездумно тратят природные ресурсы, способствуя глобальному потеплению, от этого страдает весь мир. При этом в ходе глобализации и развития цифровых технологий эта взаимная зависимость становится только сильнее, поясняет автор.

Так что государствам приходится ладить друг с другом и сотрудничать, чтобы остановить войны, миграционные кризисы и разрушение экологии. А так как только малую часть стран можно отнести к категории «просвещённых демократий», их политикам так или иначе приходится не только бороться с автократами, но и договариваться с ними, а также заключать сделки. «То есть вопрос не в том, стоит ли их заключать, а в том, как их будут заключать», — поясняет издание.

При этом мировой опыт доказал неэффективность насильственной смены власти, подчёркивает Ульрих. Афганистан, Ирак, Ливия — после свержения местных правителей в стране наступал хаос, а не демократия. Поэтому для общения с автократами Западу нужно выработать смешанный подход из дипломатии, экономики, политического давления, помощи и санкций.

Взять, к примеру, как Германия выстраивает отношения с Россией, продолжает Ульрих. Берлин ищет диалога с Москвой, например, в вопросах поставок газа, торговли, а также участвует в переговорах по поводу ситуации на востоке Украины. ФРГ, как и весь остальной мир не смогу урегулировать сирийский конфликт без главы Кремля Владимира Путина. Но в то же время немецкие власти поддерживают санкции против России, используют устрашение, чтобы Кремль не нападал на страны Балтии. «В зависимости от контекста с Москвой обращаются то как с партнёром, то как с противником. Ясности в таких отношениях — чёткого «да» или «нет» — добиться невозможно. Но только так получится сохранить баланс на этой грани, не упав вниз», — объясняет автор.

Заключая сделки с диктаторами, нужно помнить о четырёх правилах. Во-первых, признание и выгодные контракты нужно увязывать с уступками в вопросах защиты прав человека. Во-вторых, демократы никогда не должны оказываться в зависимом от автократов положении, особенно в сфере энергетики и коммуникаций. В-третьих, демократы должны быть способны отпугнуть агрессора, с чем проще справиться сообща. И, наконец, в-четвёртых, при всей гибкости и готовности к компромиссам цель остаётся одной — превращение диктатуры в демократию. «Это долг всех людей, живущих в свободных странах, перед теми, кто находится в репрессивной системе», — подчёркивает Ульрих.

В случае с Северной Кореей — это означает, что каким бы отвратительным ни был режим Ким Чен Ына, война или полная экономическая изоляция только приведут к ухудшению ситуации. Поэтому правильно договариваться, чтобы через сближение добиться перемен. «Жаль, что Трамп сейчас просто пытается втереться в доверие», — заключает автор.