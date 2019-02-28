Le Figaro: не сумев победить военным путём, США намерены задушить Сирию санкциями

После объявления США о выводе войск из Сирии в этой арабской стране развернулась новая война — на этот раз экономическая, сообщает Le Figaro. Белый дом активно расширяет санкции в отношении Дамаска и вынуждает своих партнёров на Ближнем Востоке отказаться от сотрудничества с правительством Башара Асада, успевшего было поверить в то, что его положению больше ничто не угрожает, отмечает издание.

В Сирии началась ещё одна война, но разворачивается она на этот раз не в военном, а в экономическом пространстве, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, от этой войны страдает сирийское правительство, считавшее, что отвоевало своё право на жизнь, приведя оппозицию к повиновению.

«США не смогли одержать верх на поле битвы, и теперь они хотят задушить нашу экономику», — поделился с изданием близкий к властным кругам сирийский бизнесмен. По его информации, 20 декабря Дамаск «был в эйфории» после объявления о выводе 2000 американских военных из страны. Объединённые Арабские Эмираты вновь открыли своё посольство в Сирии, и Бахрейн собирался сделать то же самое.

Однако уже первого января стали «пробиваться ростки беспокойства». Евросоюз расширил пакет санкций в отношении 11 бизнесменов, близких к властным кругам. Немногим ранее конгресс США также ввёл дополнительные санкции в отношении неамериканских граждан, намеренных вести дела с Сирией. Перспективы финансирования восстановления страны бизнесменами Персидского залива, намеченные после конференции в Абу-Даби с участием представителей сирийских деловых кругов, включённых в «чёрный список» ЕС, незамедлительно развеялись.

Помимо Сирии Вашингтон также «взял в тиски» Ливан, считающийся сирийским «задним двором» и шиитскую организацию Хесболла. «Американцы пригрозили банкам, что если они засекут движение хотя бы одного доллара из Бейрута в Дамаск, те попадут в чёрный список. Как следствие, ливанские сети закрылись», — поясняет бейрутский дипломат.

Всё коренным образом изменилось после визита госсекретаря США Майка Помпео на Ближний Восток в первой половине января. Как сообщили Дамаску представители арабских стран, с которыми Сирия поддерживает тесные связи, Помпео навязал Саудовской Аравии, Кувейту, Иордании, Катару и Арабским Эмиратам принцип «трёх нет»: «нет возращению Сирии в Лигу арабских государств, нет выделению средств на восстановление страны и нет возобновлению дипломатических отношений с Сирией», — рассказывают источники в Дамаске.

Последствия дали о себе знать незамедлительно. Визит президента Мавритании в страну был отложен на неопределённый срок. Не должны посещать Дамаск и лидеры других арабских государств. Ирак, никогда официально не разрывавший отношений с Сирией, также попал под прицел США и вынужден был отменить открытие пограничного пункта в Абу-Камале. Наконец, авиакомпания Emirates, первый самолёт которой должен был приземлиться в Дамаске 15 января, также отложила запуск полётов из Сирии в страны Персидского залива после осуществлённого израильской авиацией 11-12 января налёта на цели вблизи столичного аэропорта Сирии.

Тем временем, сирийцы, «уставшие от восьмилетней войны и жертв», продолжают страдать от дефицита газа и «запредельных цен» на многие продукты питания (к примеру, детские молочные смеси).

Как передаёт представитель компании Tankerstrackers, наблюдающей за перемещением иранских судов в Средиземном море, Самир Мадани, 1 января к берегам сирийского порта Банияс причалил последний иранский танкер, на борту которого находилось 920 тыс. баррелей нефти. Если до этого Иран ежемесячно снабжал сирийских союзников нефтью, отныне «американцы препятствуют тому, чтобы иранцы достигали берегов Сирии», — рассказывает сирийский бизнесмен, встреченный журналистами издания в Париже. По его словам, снабжение Сирии нефтью могли бы взять на себя российские союзники, но «пока они ничего не предпринимают».

Как отмечает издание, в результате всего этого у Башара Асада появляется новый повод для беспокойства: в социальных сетях всё чаще раздаётся критика в адрес режима, и исходит она не от оппозиционеров, а от сторонников правительства. По словам «оппозиционного экономиста» Самира Аиты, сторонники режима обвиняют власть в коррупции, появлении новой военной элиты, но больше всего — в том, что им приходится часами стоять в очередях, чтобы купить баллон газа. Властям же нечего на это ответить, кроме как обвинять во всём «заговор, организованный из-за рубежа», замечает газета.

«У нас нет выбора, кроме как принять на вооружение экономику выживания», — сетует сирийский бизнесмен, уверенный в том, что санкции продлятся до 2021 года, то есть до окончания президентского срока Башара Асада.

По его словам, западным давлением может воспользоваться Владимир Путин для того, чтобы добиться от Асада уступок относительно политического перехода власти. Таким образом, как заключает издание, «добиться мира Асаду будет так же нелегко, как победить врагов».