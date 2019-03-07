El Economista: Болтон рассказал, как США не дадут Мадуро «красть богатства венесуэльского народа»

Соединённые Штаты пригрозили ввести санкции против международных финансовых организаций, сотрудничающих с правительством венесуэльского лидера Николаса Мадуро, пишет El Economista со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. «Мы не позволим, чтобы Мадуро крал богатства народа Венесуэлы», — подчеркнул американский политик. Между тем издание отмечает, что если Вашингтон решит претворить эту угрозу в жизнь, то это почувствуют на себе российские и китайские банки.

США пригрозили санкциями международным финансовым организациям, если те не поменяют своего поведения и продолжат оказывать экономическую помощь президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, пишет мексиканское издание El Economista.

В официальном заявлении советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона говорится, что Белый дом направляет официальное уведомление банкам, которые находятся за пределами США и финансируют правительство Мадуро.

«США уведомляют зарубежные финансовые организации о том, что они столкнутся с санкциями, если будут участвовать в незаконных сделках, которые приносят выгоду Николасу Мадуро и его коррумпированной сети, — заявил Болтон. — Мы не позволим, чтобы Мадуро крал богатства народа Венесуэлы».

Если Вашингтон примет решение претворить в жизнь свою угрозу, то, как отмечает издание, российские и китайские банки ощутят на себе последствия этого шага.

По словам Болтона, цель этой инициативы по оказанию экономического и дипломатического давления заключается в том, чтобы «твёрдо поддержать демократическую передачу власти» в Венесуэле. Кроме того, США таким образом хотят предоставить поддержку оппозиционному лидеру Хуану Гуаидо, который объявил себя президентом в январе этого года и которого уже признали более 50 стран.

Заявление Джона Болтона стало очередным шагом в кампании по оказанию давления на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который находится у власти с 2013 года.

После состоявшихся в мае прошлого года президентских выборов, которые не были признаны частью мирового сообщества, Мадуро 10 января 2019 года вновь занял пост главы государства. А 23 января Гуаидо, ссылаясь на Конституцию Венесуэлы, заявил, что он, будучи спикером парламента, имеет полномочие объявить себя исполняющим обязанности президента, поскольку, по его мнению, Мадуро узурпировал власть, пишет El Economista.