«СТРАНА»: Вован и Лексус рассказали американцам, где Мадуро прячет свои деньги

Российские пранкеры Лексус и Вован от имени президента Швейцарии Ули Маурера связались со спецпредставителем США по Венесуэле Элиоттом Абрамсом и обсудили с ним кризис в Венесуэле, пишет «СТРАНА». После того как «Мауэр» рассказал, что Николас Мадуро и его сторонники имеют счета в швейцарских банках, включая вымышленные учреждения вроде Limpopo и Lexus Vovanial Bank Ltd, американский чиновник потребовал заморозить активы.

Известные российские пранкеры Лексус и Вован (Алексей Столяров и Владимир Кузнецов) разыграли спецпредставителя США по Венесуэле Элиотта Абрамса, сообщает «СТРАНА». Как пишет украинский сайт со ссылкой на российские СМИ, шутники провели с дипломатом «серию переговоров» от лица президента Швейцарии Ули Маурера.

Первый раз с Абрамсом связались 19 февраля. «Маурер» рассказал американцу, что в швейцарских банках, в частности, в некоем вымышленном учреждении под названием Limpopo, есть счета президента Венесуэлы Николаса Мадуро, его приближённых и подконтрольных им компаний. Несмотря на то что ничего незаконного в этой ситуации нет, Абрамс заявил, что Вашингтон настаивает на полной блокировке активов и даже пригрозил Швейцарии судебным разбирательством за то, что она может невольно способствовать пропаже венесуэльских денег, когда в Каракасе к власти придёт новый лидер.

Под давлением американского чиновника «Маурер» заявил, что Швейцария заблокирует счета венесуэльцев, если ей предоставят «необходимую документацию». На это Абрамс прислал санкционный список США, состоящий из 100 человек, связанных с правительством Мадуро. В свою очередь пранкеры направили американцам собственный список лиц, якобы со счетами в швейцарских банках. По словам Вована и Лексуса, в большинстве людей выбрали из американских документов, но также в их списке есть и вторая часть, состоящая из лиц, якобы переводивших крупные суммы денег на счета «санкционных» венесуэльцев. В этой части фигурируют в основном вымышленные герои, но также «Ксения Собчак, Дмитрий Быков и Марк Фейгин». Кроме того, шутники указали в своём документе, что в Швейцарии Мадуро хранит свои деньги в банке Lexus Vovanial Bank Ltd.

Как отмечает «СТРАНА», Лексус и Вован заявили, что Абрамс оценил их список и передал его американскому Минфину. Также с «Маурером» несколько раз выходил на связь, как он себя называет, «посол нового правительства» Венесуэлы Карлос Веккьо. Самопровозглашённый дипломат очень интересовался, когда его сторона «сможет получить контроль над заблокированными счетами» Мадуро и его сторонников.

В марте пранкеры ещё раз беседовали с Элиоттом Абрамсом, который рассказал «Мауреру», как прошло недавнее заседание Совбеза ООН по Венесуэле. Судя по комментариям американского чиновника, пока Вашингтон не планирует отправлять войска на помощь венесуэльской оппозиции.