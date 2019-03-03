Rheinische Post: глава МИД Германии недоволен действиями Москвы в венесуэльском кризисе

После того как Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию по Венесуэле, министр иностранных дел Германии Хайко Маас дал понять, что считает Москву своим противником в венесуэльском кризисе, сообщает Rheinische Post. «Мадуро тянет время, и нельзя допустить, чтобы его стратегия возымела успех», — призвал глава МИД ФРГ в интервью немецкому изданию.
Борьба за власть в Венесуэле продолжает накаляться. Москва пообещала оказать помощь «диктатору Мадуро», а Вашингтон ввёл санкции против шести высокопоставленных сотрудников венесуэльских правоохранительных органов, пишет немецкая газета Rheinische Post.
В свою очередь, после того как на днях в Совете Безопасности ООН заблокировали резолюцию по Венесуэле, министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил в венесуэльском кризисе против Российской Федерации, сообщает издание.
Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро нельзя предоставлять свободу действий в борьбе за пост главы государства, предостерёг глава немецкого внешнеполитического ведомства в интервью Rheinische Post.
«Мадуро тянет время, и нельзя допустить, чтобы его стратегия возымела успех», — призвал немецкий дипломат.
Хайко Маас также не стал скрывать своего недовольства тем, что в четверг Российская Федерация и Китайская Народная Республика заблокировали резолюцию по Венесуэле в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций.
«Голосование в Нью-Йорке показало, насколько расколот Совет Безопасности в этом вопросе», — признал глава МИД ФРГ.
Впрочем, заверил Маас, большинство членов Совбеза ООН — якобы 9 из 15— всё равно поддерживает то, чего уже давно требует Европейский союз: «демократическое решение кризиса путём проведения новых выборов в Венесуэле».
«И мы продолжим за это бороться», — констатировал министр иностранных дел Германии.
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