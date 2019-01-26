Президент Австрии: США обращаются с ЕС как с колонией

Австрийский президент Александр Ван дер Беллен заявил, что у ЕС есть два основных противника — Россия и США, сообщает Der Standard. По его мнению, Вашингтон обходится со странами ЕС, как со своими колониями — примером может послужить выход США из ядерной сделки с Ираном и давление, которое американская сторона оказывает на «Северный поток — 2». Поэтому, считает Ван дер Беллен, ЕС нужно наконец-таки стать более самостоятельными на мировой арене.
Строго говоря, лишь 12 из 35 официальных поездок австрийского президента Александра Ван дер Беллена были заграничными, пишет Der Standard. Оставшиеся 23 визита были нанесены, по его же собственным словам, «в другие концы нашей родины — Европейского союза».
В минувшую пятницу Ван дер Беллен отметил, что укрепление ЕС, наравне с защитой окружающей среды и выстраиванием экономических связей, было одной из основных целей его президентского турне.
Как пишет издание, несмотря на то, что после референдума по брекситу 2016 года, Ван дер Беллен фиксирует растущее доверие к ЕС в остальных странах-членах, противники союза подстерегают повсюду. Конкретнее, речь идёт о России и США.
Президент Австрии уверен: и те, и другие ждут того, что ЕС ослабеет. По его словам, «правительство США обходится с ЕС и с отдельными странами-членами как с колониями». В качестве примеров подобного обращения Ван дер Беллен приводит противоречия вокруг ядерной сделки с Ираном и постройки газопровода «Северный поток — 2».
В качестве противодействия Ван дер Беллен убеждает в скором времени уходящего в отставку председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера в том, что перед ЕС должна быть поставлена цель — наконец обрести самостоятельность в вопросах мировой политики.
По мнению австрийского президента, Евросоюз может вести себя на внешнеполитической арене гораздо увереннее, поскольку является одним из трёх крупнейших экономических пространств мира. «За рубежом нас теперь оценивают не только по искусству и культуре, но и по нашим предприятиям и по нашей роли в качестве нейтральных посредников», — цитирует издание Ван дер Беллена.
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