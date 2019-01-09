Глава экономической палаты Австрии: 2019-й станет годом Европы, если она обретёт независимость

Европе пора, наконец, прийти к независимости и самой позаботиться о своей безопасности в противостоянии с США, Китаем и Россией, уверен глава Экономической палаты Австрии Кристоф Ляйтль. Тогда она сможет поспособствовать установлению стабильности и стать крупнейшей экономической силой в мире, рассказал он в интервью австрийской газете Kurier.

В конфликтах с США, Китаем и Россией Европа должна сама встать на ноги и заботиться о своей безопасности, считает президент Экономической палаты Австрии Кристоф Ляйтль.

В интервью австрийской газете Kurier он рассказал, что 2019 год может стать годом Европы. «Нельзя ни отчаиваться, ни ругать Трампа, Путина, Эрдогана, Си Цзиньпина, ни бояться Африки или арабского мира и других очагов конфликтов, — заявил Ляйтль. — В 2019 году Европа может способствовать установлению стабильности в мире, потерянной из-за США. США сегодня больше не представляют основные западные ценности, они делают ставку на шантаж, угрозы и военную силу».

По версии главы Экономической палаты Австрии, у Европы теперь есть возможность единолично представлять западные ценности и стать законодательницей в этой сфере. Во времена «авторитарного правления» по всему миру Европа, при всех её проблемах, могла бы поддерживать на уровне основные принципы демократии, считает Ляйтль.

«Европа могла бы снова стать крупнейшей экономической силой в мире», — подчеркнул он в интервью Kurier. По его мнению, этого можно достичь, если сделать ставку на свободную торговлю. Американцы предпочитают практику таможенных пошлин, все пытаются отгородить свои рынки — в том числе китайцы. Они сами покупают товары в порту Пирея, но европейцы при этом не могут соответственно совершать покупки в порту Шанхая.

Свободная торговля должна осуществляться на равных условиях и между равноправными партнёрами на основе специальных соглашений. Именно так ЕС поступил с Японией и Канадой, напоминает глава австрийской Экономической палаты. Он также всегда выступал за заключение трансатлантического партнёрства, однако вмешательство Трампа положило конец переговорам.

Европе необходимы инновации и креативное мышление. Именно на них надо сделать ставку, потому что это сильные стороны. Также нужно совершить переход на возобновляемые источники энергии и сосредоточиться на технологиях, не наносящих ущерба окружающей среде. Помимо этого, нужно поддерживать молодёжь и предлагать новому поколению вдохновляющие перспективы на будущее. «Молодые люди должны быть убеждены, что их жизнь с Европой может сложиться лучше, чем без Европы», — подчеркнул Кристоф Ляйтль.

Кроме того, он заявил, что войны в современности ведутся не при помощи танков и бомб, а с применением экономических средств. Америка использует любые возможности, например, господство доллара. «Они запрещают нам вести дела с Россией, но сами заключают с Россией сделки более крупные, чем когда-либо. Сходным образом дело обстоит с Ираном», — отметил Ляйтль.

«Мы, европейцы, должны, наконец, прийти к независимости, — подчеркнул он. — Мы должны, наконец, взять безопасность в свои руки». С точки зрения главы австрийской Экономической палаты, если Европа не возьмёт свою безопасность в свои руки, она «не добьётся экономической и политической независимости». «Тогда после 2000 лет мы уйдём от ведущей роли в мире, — считает Ляйтль. — Возможно, в региональной лиге тоже неплохо. Это необязательно должна быть лига чемпионов».

Китай сейчас следует плану экономического завоевания мира. Пекин объединяет усилия с Россией, которая чувствует себя покинутой Европой. Китай расширяется на юг и юго-восток Азии. В Африке он распространяет своё влияние в масштабах, вселяющих Европе беспокойство. Также Китай развивает активность в Латинской Америке. К 2049 году, к 100-летнему юбилею революции Мао, Китай хочет доказать, что является самой сильной державой в мире в экономическом и военном отношении, и тем самым занять то место, которое занимал 3000 лет назад.

«Мы должны принять эту конкуренцию, потребовать равных правил игры и вступить в соревнование идей, продукции и услуг, — призвал глава Экономической палаты Австрии в интервью Kurier. — И в то же время мы должны сотрудничать. Мы должны как змея что-то противопоставить дракону. Змея обладает большей подвижностью».