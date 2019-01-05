Ouest-France: 2019-й не обещает много поводов для оптимизма

Международные организации парализованы, правовые нормы попираются, государства не хотят играть свои прежние роли, а популизм и национализм на подъёме — по мнению политолога Брюно Тертре, 2019 год собрал в себе множество негативных тенденций. Поэтому, пишет он в Ouest-France, вряд ли в этом году удастся обойтись без конфликтов и кризисов.

Новый год в этот раз не несёт в себе поводов для оптимизма, пишет политолог Брюно Тертре в своей статье для Ouest-France. За последние 30 лет редко бывало, чтобы плохие новости и тревожные тенденции так сошлись на геополитической арене.



Прежде всего, Маттео Сальвини в Италии и Жаир Болсонару в Бразилии присоединились «к уже длинной когорте новых правителей — авторитарных и иногда жестоких демагогов», пишет автор статьи. По его словам, журналистов и оппозиционеров стали убивать чаще, а систему представительной демократии повсюду ставят под вопрос.



Крупным многосторонним институтам тоже плохо приходится, продолжает политолог. Так, Россия, по его словам, всё чаще и чаще использует своё право вето в Совете Безопасности и тормозит работу организаций, которые должны бороться против распространения оружия массового поражения. А США пренебрегают ООН и вышли из ЮНЕСКО.



Многие правила международной жизни не соблюдаются, продолжает автор. Так, Москва и Пекин не обращают внимания на границы, если не пытаются изменить их с помощью силы или политики свершившегося факта. Кроме того, по мнению автора статьи, они ставят под угрозу свободу навигации. Россия, утверждает он, нарушает договоры о контроле над вооружениями, а Америка и вовсе из них выходит.



Глобализация, которая прежде вытащила из бедности сотни миллионов человек, отказывается назад: свобода передвижения попирается, а снижение торговых тарифов больше не в моде.



«Каждая великая держава хочет вести свою игру». Америка, которая всегда была мировым жандармом, больше не хочет играть эту роль. По словам автора статьи, США потеряли свою «защиту от дурака» с уходом Джеймса Мэттиса.



Раздел Европы, в свою очередь, ещё никогда не был столь сильным: у немцев и французов проблемы, Великобритания не знает, куда идти дальше, Италия неуправляема, а Восточная Европа чувствует, что про неё забыли.



Все эти тенденции не предвещают ничего хорошего в 2019 году, предполагает автор статьи. По его мнению, вряд ли год сможет пройти спокойно и без передряг в политике, экономике и на биржах. Как и в 2018 году, в любой момент может разразиться кризис, в котором будет замешана Россия, Китай, Северная Корея или Индия. Альянсы во главе с США так и будут испытывать трудности, на европейских выборах триумф ждёт националистические силы, и по-прежнему неясно, чем может обернуться брексит.



И всё же автор статьи предостерегает от излишнего пессимизма. По его словам, столпы международного миропорядка по-прежнему на месте: никто из международных организаций не исчез, ни один военный альянс не развалился, в действии все многосторонние инструменты, которые занимаются контролем за вооружениями, международной торговлей, содействием развитию. Так что, по словам политолога, ещё рано говорить о конце послевоенного миропорядка, ведь он уже пережил многие кризисы.



Тем более за исключением Йемена, Афганистана и Сирии в мире сегодня не так уж много кровавых конфликтов — меньше, чем было во времена холодной войны. А борьба против бедности, болезней и голода продолжает давать выдающиеся результаты. «Это не так уж и плохо», — делает вывод Брюно Тертре в своей статье для Ouest-France.