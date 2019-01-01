Россия, популизм, Трамп: обозреватель JDM о главных угрозах наступающего года

«Российская угроза», Дональд Трамп, ведущий себя как «слон в посудной лавке», рост популизма и раскол в ЕС — вот только малая часть опасностей, грозящих миру в 2019 году, уверен обозреватель Le Journal de Montreal Ришар Лятендресс. По его словам, угрозы в современном мире «посыпались со всех сторон», что оставляет мало шансов на передышку в течение следующих 12 месяцев. Тем не менее, отчаиваться всё же не стоит, полагает автор, ведь 2018 год принес немало приятных сюрпризов, значит и будущий год способен на это.

Бывают годы, когда внимание всей планеты сосредотачивается на одной-двух угрозах, однако про близящийся 2019 год этого не скажешь, пишет журналист JDM Ришар Лятендресс. «Русские и американцы готовятся к новой гонке вооружений, надежды на то, что торговой войне между США и Китаем будет положен конец, благодаря хорошему расположению духа, призрачны, Иран не выказывает никакого желания умерить свой энтузиазм в регионе, а с каждым днём нарастающие трения между европейцами как никогда грозят Евросоюзу взрывом», — замечает автор.

Серьёзные опасности в мире «посыпались со всех сторон», что оставляет мало шансов на «передышку» в течение следующих 12 месяцев, считает журналист. Взять хотя бы Россию: она одержала «триумфальную победу» в Сирии, обеспечив Башару Асаду устойчивое положение в регионе на длительный период, она занимает всё более «непримиримую» позицию по отношению к Украине, «умножая риски открытой войны», наконец, «русские цифровые пираты при поддержке Кремля сеют хаос практически во всех западных демократиях».

Помимо этого, договор РСМД может быть отменён в конце февраля из-за того, что Вашингтон обвиняет Москву в нарушении «обязательств, обеспечивающих Западной Европе защиту в течение трёх десятилетий». «Как будто миру не хватает ещё одного ядерного противостояния», — сетует журналист.

Тем не менее, терять надежду всё же не стоит, считает обозреватель JDM. 2018 год преподнёс несколько приятных сюрпризов. Эфиопия и Эритрея заключили мир и восстановили дипломатические и экономические отношения после десятилетий вражды. Спортсмены Северной и Южной Кореи выступили вместе на Олимпиаде в Пхёнчхане, а лидеры «разделённого народа» пожали друг другу руки и запустили ряд проектов сотрудничества, которые успешно работают. Женщины стали играть более активную роль в политической жизни: в Бразилии, Ливане, Мексике, Тунисе и США было зафиксировано рекордное количество кандидатов-женщин, Эфиопия и Руанда заявили о намерении создать правительство, в котором равное количество мест будет принадлежать мужчинам и женщинам, а Испания стала рекордсменом, создав «феминистский» кабинет министров, в котором 11 из 17 постов занимают женщины.

Однако стоит «оставаться настороже», предупреждает автор. «В то же время по миру распространяются потоки недовольства, обеспечивая расцвет популистским лидерам, намерения которых не всегда кристально чисты», — замечает Лятендресс. Экономическая стагнация средних классов и проблемы, порождающие «малопонятную и плохо контролируемую миграцию», окрыляют сторонников простых решений, «щедро предлагаемых сегодня авторитарными режимами».

Наконец, есть ещё «слон в посудной лавке» — Дональд Трамп. Его отношения с китайским лидером Си Цзиньпином, главой Северной Кореи Ким Чен Ыном, спецпрокурором Робертом Мюллером и международными организациями, в которых США играли ключевую роль со времён окончания Второй мировой войны, «зададут тон году, который станет либо безмятежным, либо безумным».

«Если 2018 год показался вам хаотичным, обескураживающим, слишком часто вызывающим стресс, то взглянув в сторону 2019-го, боюсь, мы ещё толком не видели, что это значит», — заключает журналист.

В числе «худшего, что может готовить нам 2019 год», Лятендресс отмечает усиление напряжённости на Корейском полуострове после провала переговоров о ядерном разоружении, война межу Ираном и США или их союзниками, морская война между Китаем и его соседями за права на территории в Южно-Китайском море, кибаратака, которая парализует инфраструктуру и телекоммуникации в США, а также всевозможные кризисы на Ближнем Востоке, начиная от продолжения сирийского конфликта, заканчивая крахом правительства в Афганистане и усугублением гуманитарного кризиса в Йемене.