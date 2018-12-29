Figaro: ради противостояния с Китаем остальные регионы США отдали России на субподряд

США и Китай сосредоточены на противостоянии друг с другом, и поэтому все остальные регионы стали для них лишь незначительными проблемами, «мухами, которые мельтешат над спинами двух слонов», пишет Le Figaro. В итоге Россия пытается воспользоваться ситуацией, тем более что сам Трамп своим поведением подталкивает её к этому.

«Сосредоточившись на своём противостоянии, американцы и китайцы разыгрывают на международной шахматной доске «вечную борьбу между морем и землёй», — пишет журналист Эрик Земмур в своей статье для Le Figaro.



Франция критикует США за то, что Трамп выводит войска из Сирии, не закончив своё дело. Однако, по словам автора статьи, Трамп ступает по следам Обамы, который сам сократил американское присутствие в Ираке и Афганистане. Американцы полвека тратили огромные суммы на интервенции в разные страны, «из которых они вышли обескровленными и побеждёнными». И теперь Ближний Восток потерял для них свой былой интерес, как только они сами стали экспортировать сжиженный газ.



«Кто бы мог подумать, что через 30 лет после развала Советского Союза американцы передадут на субподряд управление этим регионом их давнему российскому противнику. Кажется, что Трамп говорит: пусть Путин отправляется на сложный Ближний Восток с простыми идеями. Пусть Путин жонглирует разными союзниками и друзьями, которые друг друга ненавидят: Израиль, Турция и Иран. Пусть Путин достаёт большую палку, когда это необходимо, и играет в миротворца… хотя мир там не может длиться долго. Пусть Путин, как обычно, предаёт курдов, которые уже целый век ходят в дураках этого региона», — пишет автор статьи.



Вместо этого американцы сосредоточились на дуэли с Китаем. И, по мнению журналиста, эта экономическая, денежная, торговая и военная дуэль продлится весь XXI век. Такая «вечная битва между морем (США) и землёй (Китай)» происходила между Францией времён Людовика XIV и Наполеона и Великобританией, между Германской и Британской империями, между СССР и США. Эту битву титанов ещё называют «синдромом Фукидида», по имени историка, который считал, что противостояние между растущей державой и той, что теряет свои позиции, заканчивается войной.



Поэтому все остальные регионы для США и Китая стали второстепенными. «Средний Восток, Юго-Восточная Азия, Африка, а также Россия и Европа — всё это всего лишь вторичные объекты, союзники или противники, жертвы или протеже. Это мелочи, мухи, которые мельтешат над спинами двух слонов», — пишет Эрик Земмур в своей статье для Le Figaro.