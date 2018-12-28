Немецкий политик: ни Россия, ни Китай не заменят США в роли мирового жандарма

Если Соединённые Штаты при Дональде Трампе действительно откажутся от роли мирового жандарма, мир станет менее безопасным, менее стабильным и более эгоистичным, заявил в эфире телеканала Das Erste глава комитета бундестага по внешней политике Роберт Рёттген. Ведь претендующие на место США Россия и «другие региональные державы» будут отстаивать свои собственные интересы, а не следить за порядком, убеждён немецкий политик.

Прав ли американский президент, когда он говорит, что Соединённые Штаты больше не могут быть мировым жандармом? Не слишком ли сильно весь Запад и в том числе Германия на это рассчитывали?

РОБЕРТ РЁТТГЕН, глава комитета бундестага по внешней политике: Мы, вероятно, слишком сильно на это рассчитывали. Соединённые Штаты, однако, незаменимы. Я считаю, что понятие «мировой жандарм» уже устарело. Речь идёт о мировом порядке, стабильности, балансе и дипломатии. Именно эти ценности Соединённые Штаты и отстаивали с момента окончания Второй мировой войны. От этой роли Трамп, к сожалению, хочет отказаться. Заменить Соединённые Штаты некому. В частности, европейцы должны сами себя винить в том, что замены нет, — в том, что мы слишком долго игнорировали тот факт, что США не смогут вечно играть эту роль.

Вы говорите, что Соединённые Штаты незаменимы. Тем не менее США всё равно хотят отказаться от этой роли. Многие опасаются, что Россия или Китай попытаются стать мировым жандармом. Могут ли они заполнить этот вакуум, и следует ли вообще им это делать?

РОБЕРТ РЁТТГЕН: Остальные державы — это региональные державы. В Сирии, например, это Иран или Асад. На международной арене это в первую очередь Китай и Российская Федерация. Они, несомненно, попытаются занять место США. Однако другие региональные державы и прежде всего Россия не намерены играть роль следящего за порядком. Вместо этого они будут отстаивать свои собственные интересы. Поэтому Соединённые Штаты как держава, которая следит за мировым порядком, попросту незаменимы. Если США при Трампе — а об этом свидетельствует многое — действительно откажутся от этой роли, то мир станет менее безопасным, менее стабильным и более эгоистичным. Такова грустная правда. США играли благородную роль и при этом отстаивали свои интересы и либеральные ценности.

Дата выхода в эфир 28 декабря 2018 года.