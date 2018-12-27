El País: брак по расчёту — западные санкции толкают Россию в китайские объятья

Западные санкции способствуют укреплению российско-китайских отношений, что находит наиболее яркое отражение в области энергетики, пишет El País. Отмечается, что с 2014 года, когда лидеры двух стран Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали газовый контракт, китайские инвесторы вложили в российский энергетический сектор $40 млрд.
Американские санкции ускорили и без того активный процесс дипломатического поворота России к Китаю, пишет El País. При этом издание отмечает, что многие аналитики называют отношения двух стран не иначе как «брак по расчёту»: Москва и Пекин поддерживают стратегические связи в области сельского хозяйства, обороны, средств массовой информации и инфраструктуры. Тем не менее, важнейшей сферой взаимоотношений России и Китая остаётся именно энергетика.
«Естественный союз двух стран в этом секторе, вызванный в первую очередь огромными запасами, а также высоким спросом, укрепляется благодаря другим геополитическим явлениям, таким как санкции и расширение торговой войны США с Китаем», — полагает эксперт в области энергетики Оксфордского университета Джеймс Хендерсон.
Так, в декабре этого года была запущена третья очередь совместного российско-китайского завода по производству сжиженного газа «Ямал СПГ». Газовоз «Кристоф де Маржери» доставил первую партию сжиженного природного газа с третьей технологической очереди из порта Сабетта в Китай. Премьер-министр России Дмитрий Медведев, а также члены делегаций из Китая и стран Европы приняли участие в торжественной церемонии вывода «Ямал СПГ» на полную мощность и досрочном завершении «ключевого для России геостратегического проекта».
«Ямал СПГ» не только позволяет России увеличить экспорт сжиженного природного газа и составить достойную конкуренцию Катару и США, но и представляет собой отличный пример того, как Россия в настоящий момент выстраивает свои отношения с другими государствами, отмечает эксперт по вопросам энергетической политики Китая Колумбийского университета Эрика Даунс.
«Отношения России и Китая в области энергетики сейчас прочнее, чем когда-либо в последние десять лет», — приводит El País слова Даунс.
При этом издание отмечает, что американские и европейские санкций против России помешали бы реализации проекта, если бы не китайские инвестиции. Так, исследователь Стокгольмского международного института изучения мира Екатерина Клименко заметила, что «Ямал СПГ» — один из немногих успешных российских проектов, которым удалось устоять в условиях санкций.
Благодаря заводу российская газовая компания «Новатэк» вышла в лидеры по экспорту сжиженного природного газа среди российских компаний. Так, производимый в «Ямал СПГ» газ направляется в Китай, Японию, Южную Корею, Индию и страны Европы.
Ещё одним доказательством прочности отношений двух стран в области энергетики может служить проект совместного российско-китайского производства — «Сила Сибири».Ожидается, что газопровод российской энергетической корпорации «Газпром» и китайской национальной нефтегазовой корпорации CNPC начнёт экспорт газа в Китай уже в 2019 году.
El País сообщает, что с момента подписания Владимиром Путиным и его китайский коллегой Си Цзиньпином в 2014 году контракта на поставки российского газа в Поднебесную китайские инвесторы вложили в российский энергетический сектор $40 млрд, сообщает El País.
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