La Croix: споры о Союзном государстве мешают Москве и Минску договориться о ценах на нефть и газ

Саммит двух лидеров «братских государств» 25 декабря обещает быть напряжённым, принимая во внимание последние высказывания российских и белорусских властей, пишет La Croix. Как отмечает издание, в последнее время Москва активно требует от Белоруссии ускорить процесс объединения двух стран в рамках Союзного государства, однако Минск называет подобные требования «шантажом». По утверждению газеты, эти споры существенно осложняют переговоры между сторонами о ценах энергоресурсы.

Саммит двух лидеров «братских государств» 25 декабря обещает быть напряжённым, принимая во внимание последние высказывания российских и белорусских властей, пишет La Croix. На встрече Владимир Путин и Александр Лукашенко должны обсудить «особые отношения», связывающие «русского великана» с бывшей советской республикой, получившей независимость в 1991 году. Темой встречи станут цены на газ и взаимная интеграция двух стран.

Как отмечает издание, хотя официально Россия и Белоруссия входят в состав Союзного государства, предусматривающего коммерческую, экономическую, таможенную, военную и культурную интеграцию, с 1999 года, по факту прогресса в деле политического объединения двух государств, «основанного на уважении к суверенитету» каждого из них, за это время добиться так и не удалось.

Белоруссия, озабоченная сохранением собственного суверенитета до такой степени, что даже отказалась от размещения на своей территории российской военной базы, тем не менее находится в серьёзной экономической зависимости от России, которой она поставляет свою сельскохозяйственную продукцию. Кроме того, бывшая советская республика получает от Москвы своего рода «субсидии», значение которых для «уязвимой» экономики страны остаётся крайне важным. К таким субсидиям относятся покупка сырой нефти по сниженным ценам — которая перерабатывается на месте и перепродаётся в Европу по более высоким ценам.

«Этот договор пересматривается каждый год, что регулярно вызывает трения. Однако впервые Россия в рамках переговоров вспомнила о проекте объединения», — замечает специалист по политической социологии и доцент университета Западный Париж-Нантер-Ля Дефанс Юлия Шукан.

Как напоминает издание, 12 декабря российский вице-премьер Дмитрий Козак отказался обсуждать цены на газ «до принятия принципиальных решений о движении в направлении дальнейшей интеграции России и Беларуси». Двумя днями позднее премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил за создание единой таможенной службы, суда и валюты Союзного государства — что «несменяемый авторитарный белорусский президент» назвал «шантажом» и «закулисными махинациями» со стороны российских властей. «Можно просто сказать: получите нефть, но вы давайте разрушайте страну и вступайте в состав России», — заявил Лукашенко без дипломатических экивоков.