Handelsblatt: Россия делает газовую ставку на Азию — в Китай пойдёт вдвое больше газа, чем в ЕС

Россия рвётся в Азию, открывая уже третий завод по производству сжиженного газа «Ямал СПГ», пишет Handelsblatt. Основная задача завода — поставлять СПГ в Китай и прочие страны Азии, в рамках осуществления программы диверсификации поставок энергоресурсов. К 2030 году планируется ежегодно производить 100 млрд кубометров газа, что почти вдвое больше, чем поставляется в Европу через «Северный поток».

Российский концерн «Новатэк» открыл новый завод по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ» недалеко от арктического посёлка Сабетта, сообщает Handelsblatt. Продукция завода будет, в первую очередь, предназначена для азиатского рынка.

Издание информирует, что это уже третий, введённый в эксплуатацию завод по производству СПГ. На его открытии присутствовали премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель правления «Новатэк» Леонид Михельсон, гендиректор компании Total Патрик Пуянне, а также делегации из Японии и Китая.

Завод, несмотря на экстремальные условия, был сдан на год раньше намеченного срока. Премьер Медведев подчеркнул стратегическое значение объекта: «вот уже полвека мы успешно сотрудничаем с нашими европейскими соседями, а теперь мы выходим на азиатский рынок».

Handelsblatt пишет, что за 7 лет «Новатэк» построил вокруг завода морской порт, аэропорт, а также поселение для нескольких тысяч рабочих, с электричеством, отоплением и Интернет-соединением. Сооружение самого завода, мощностью 16,5 млн тонн газа в год, обошлось в $27 млрд.

Как напоминает издание, сейчас Россия ежегодно поставляет в Европу 33 млрд кубометров газа по газопроводу «Ямал-Европа». Однако, у газопроводов есть стратегический недостаток, заключающийся в отсутствии мобильности. Что же касается СПГ, то его, с помощью танкеров, можно транспортировать по всему миру — в том числе и через Северный морской путь, что стало возможно благодаря глобальному потеплению.

Основными направлениями поставок будут являться Китай и Юго-Восточная Азия: китайская нефтяная компания CNPC имеет 20% акций «Ямал-СПГ», а фонд «Шёлкового пути» — ещё 9,9%.

Handelsblatt отмечает, что «Ямал-СПГ» является первым крупным проектом, воплощающим в жизнь анонсированную Кремлём диверсификацию поставок энергоресурсов. Длительные конфликты в Европе порождают неуверенность, поэтому России нужны новые потребители в Азии. В этой связи также упоминается, что построенный компанией «Газпром» газопровод «Сила Сибири» будет пущен в эксплуатацию в следующем году.

Планы «Новатэк» масштабны: Леонид Михельсон планирует построить ещё один завод по производству СПГ на Гыданском полуострове «Арктика СПГ-2». К 2030 году планируется производить до 70 млн тонн СПГ в год, что равняется примерно 100 млрд кубометров — почти в два раза больше, чем поставляется через «Северный поток». Сопутствующей задачей является развитие арктического танкерного флота. Правительство России планирует оборудовать перевалочные пункты в Мурманске и на Камчатке — для того, чтобы ледокольные танкеры ходили только по Северному морскому пути, а далее сгружали СПГ на обычные танкеры.