WSJ: Россия «играет газовыми мускулами» и в Европе, и в Азии

Несмотря на все попытки Запада ей помешать, Москва успешно усиливает своё присутствие на быстрорастущем рынке природного газа, сообщает The Wall Street Journal. По мысли обозревателя издания, это стало результатом грамотной политики России по приспособлению к новым реалиям рынка и вложений в инфраструктуру.

Вступив в непосредственную конкуренцию с американскими экспортёрами сланцевого газа, Россия в этом году стала крупным игроком на растущем рынке СПГ, пишет The Wall Street Journal. Параллельно с этим Москва продаёт газ в Европу «рекордными темпами» через уже существующие газопроводы, а на востоке — заканчивает строительство крупного газопровода в Китай, представляющий собой самый быстрорастущий рынок природного газа в мире, отмечается в материале издания.

Как подчёркивает обозреватель WSJ, природный газ — важнейший источник энергии для домохозяйств, фабрик и электростанций, и спрос на него растёт быстрее, чем на любой другой вид углеводородного топлива. «Поставляя этот газ на Запад, а также, во всё ускоряющемся темпе, в крупные азиатские страны вроде Индии и Китая, Россия получает твёрдую валюту и место в глобальной геополитике», — убеждён журналист.

Пока до европейских берегов из США прибыло всего несколько грузов СПГ: в этом году российский газовый гигант «Газпром» на мероприятии для инвесторов проиллюстрировал американский экспорт газа в Европу «в виде пары капель воды, нарисованных на фоне дымящейся чашки с чаем, символизировавшей российские объёмы», говорится в материале. Индия, которая ранее закупала голубое топливо в Америке, в минувшем июне получила первую поставку российского СПГ по контракту объёмом $25 млрд; в свою очередь, Китай недавно обложил американский СПГ пошлинами, что может стать для Москвы удобным случаем для того, чтобы нарастить свои поставки в страну, перечисляет автор.

Как вспоминает обозреватель WSJ, два года назад, когда первые грузы американского СПГ покидали терминал в Луизиане и отправлялись в Европу, европейские политики предсказывали, что благодаря новым поставкам сланцевого газа из США, а также из Катара, российскому господству на газовом рынке Старого Света придёт конец. Однако Москва смогла быстро приспособиться к новым конкурентам и ограничениям — она всё чаще торгует газом на аукционах, где поставки достаются тому, кто больше предложил, и отказывается от традиционной для себя модели связывания клиента долгосрочными контрактами, констатирует журналист. Благодаря этому клиенты российских компаний получили большую гибкость и менее высокие цены, рассуждает автор.

Кроме того, по данным WSJ, Россия вложила крупные средства в газовую промышленность, в том числе и профинансировав строительство газопровода «Сила Сибири» в Китай стоимостью $55 млрд, который начнёт работу в декабре следующего года. В прошлом году президент Владимир Путин также запустил проект «Ямал СПГ», через который на азиатский рынок будет доставляться сжиженный газ. Наконец, Москва работает над тем, чтобы соединить свои главные месторождения газа на острове Сахалин с Китаем при помощи ещё одного газопровода, упоминается в материале.

В итоге одним из главных преимуществ российского газа стала его низкая цена: так, в рамках поставки СПГ в Индию по 20-летнему контракту стоимость голубого топлива из России составила около $7 за миллион британских тепловых единиц, то есть на $1-1,5 дешевле, чем для аналогичных поставок сжиженного газа из Катара или США, сообщает американская газета.