Эксперт: кибератаки России и Китая для США куда опаснее выпадов обычных хакеров

Масштабными взломами американских компаний могут вполне заниматься не обычные хакеры, а такие государства как Россия, Китай, Иран и Северная Корея, что делает их главной угрозой для США в 2019 году, заявил в эфире Fox News старший научный сотрудник Центра цифрового правительства Морган Райт. По его мнению, во многом это происходит потому, что технические фирмы в США не занимаются всерьёз обеспечением безопасности личных данных своих пользователей.

На протяжении всех этих лет мы наблюдали рост количества взломов крупных компаний вроде Facebook и Google, что приводит к тому, что под ударом оказывается деликатная информация потребителей и пользователей. Что это будет означать для кибербезопасности в 2019 году? У нас в эфире старший научный сотрудник Центра цифрового правительства Морган Райт. Морган, спасибо, что согласились выступить.



МОРГАН РАЙТ, старший научный сотрудник Центра цифрового правительства: Спасибо.



Эта тема всех очень пугает, потому что мы все волей-неволей делимся нашей личной информацией с крупными компаниями во время создания учётных записей и регистрации. Так что это касается всех.



МОРГАН РАЙТ: Послушайте, самое печальное — это то, что мы теперь не можем с этим практически ничего поделать. Одно дело говорить, что я могу защитить свой дом, но моя информация находится в руках этих гигантов. Стоит вспомнить взлом Marriott Starwood, Google, Yahoo. Многие из этих компаний на данном этапе уже не могут даже обеспечить нашу конфиденциальность. На этот счёт мы видели много рекламы, однако пора сказать людям правду и указать им на то, что происходит c их приватностью.



Во многом этими (взломами. — ИноТВ) занимаются не киберпреступники, а такие государства, как Россия, Китай, Иран, Северная Корея. Угроза с их стороны будет оставаться самой вопиющей и опасной для США в 2019 году.



Что именно вы подразумеваете под правдой в плане приватности?



МОРГАН РАЙТ: Послушайте, долгое время мы правдиво рассказывали, что вы не можете получить некоторые вещи. Недавно я написал для The Hill статью о страшных вещах, которые происходят с вашей информацией в случае взлома. Большая доля этих данных оказывается в руках государств и используется против нас. Например, взлом Управления кадровой службы, в результате которого были украдены 21 миллион досье — вы можете оказаться среди тех, кого это коснулось. Сюда же относятся 500 миллионов аккаунтов Starwood, на которых были имена, адреса, номера социального страхования и паспортов.



Если бы люди знали, что эти компании не предпринимают достаточных мер по обеспечению безопасности и защите нашей конфиденциальности, и эти данные оказываются в руках людей, занимающихся шпионажем или пытающихся украсть у США информацию, необходимую для кибератак, то они с куда большим подозрением отдавали бы им свои данные и требовали бы более активных действий.



Так что мне кажется, что после всех этих слушаний, в том числе свидетельств Google и Цукерберга, 2019-й станет годом, когда конгресс либо примет улучшенные законы для обеспечения приватности — вроде Общего регламента по защите данных ЕС, — либо они сделают возможным уголовное преследование гендиректоров, как это было в случае закона Сарбейнза — Оксли, направленного на предотвращения мошенничества в некоторых организациях.



Дата выхода в эфир 26 декабря 2018 года.