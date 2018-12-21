Эксперт: «Каменная панда» гораздо опаснее для США, чем российские хакеры

Американские власти обращают всё больше влияния на кибератаки из Пекина: в четверг директор ФБР назвал Китай самой серьёзной угрозой для благосостояния США, сообщает Fox News. Как заявил в студии канала американский политолог Майкл Пилсбери, Китай применяет целое подразделение хакеров под названием «Каменная панда», которое регулярно похищает данные американских частных компаний, однако Вашингтон почему-то не спешит реагировать на это санкциями.

Администрация президента сегодня официально осудила одну мощную иностранную державу, которая регулярно взламывает объекты американской инфраструктуры и в огромных масштабах похищает тайны, технологии и личные данные американцев. Директор ФБР назвал эту страну самой серьёзной долгосрочной угрозой для благосостояния США.



Россия… Прошу прощения, я имел в виду Китай — неправильно прочитал. Речь уже больше двух десятилетий, разумеется, идёт именно о Китае, самом опасном геополитическом противнике Америки. Вот только из телевизионного эфира вы об этом не узнаете: даже на этой неделе, несмотря на все свежие новости о Китае, угрозой у нас считают только одну иностранную державу. А какую, вы знаете и сами.



КРИС КУОМО, ведущий CNN: …русские использовали громадную лазейку в самых основах нашей демократической системы…



ВЕДУЩИЙ MSNBC: …покушение Москвы на американскую демократию…



ТОНИ РОММ, обозреватель The Washington Post: … усилия российских агентов, направленные на дестабилизацию американской демократии.



ВЕДУЩИЙ CNN: …всё, что вам нужно знать об угрозе для нашей демократии.



ЭКСПЕРТ CNN: … этот ущерб в долгосрочной перспективе ослабит нашу демократию.



ЭКСПЕРТ MSNBC: … а республиканцы молчат и, похоже, даже не возражают против такого покушения на нашу демократию.



Эти люди так глупы, что как-то поражаешься, что их до сих пор не уволили. А вот Майкл Пилсбери не глуп, и работа у него есть — он директор отдела стратегии по Китаю аналитического центра «Гудзонский институт», а ещё написал замечательную книгу «Столетний марафон: тайная стратегия Китая по замещению США в качестве мировой сверхдержавы». Благодаря его книге, эта стратегия больше не тайна. Господин Пилсбери сегодня у нас в гостях. Большое вам спасибо, что заглянули.



Получается, что оглашённое сегодня заявление подтверждает то, что мы, возможно, уже знали, но оно всё равно поражает.



МАЙКЛ ПИЛСБЕРИ, Гудзонский институт: Да. Как мне кажется, раз уж директор ФБР называет Китай нашим главным противником, а затем подчёркивает, что его цель — сменить нас в качестве мировой сверхдержавы, а эта же мысль — в заглавии моей книги… Но это заявление — хорошая весть не только для меня, оно свидетельствует о том, что проблему Китая теперь признают в весьма широких кругах.



Обрисуйте для нас масштаб хакерской деятельности китайского правительства.



МАЙКЛ ПИЛСБЕРИ: Китай на первом месте и опаснее России. Он использует целый ряд приёмов, некоторые из которых были сегодня рассекречены — ранее они являлись гостайной. Есть такое замечательное словосочетание, которое, надеюсь, вы будете в дальнейшем использовать — «Каменная панда». Это кодовое название китайского подразделения, которое занималось всеми этими делами.



Звучит как название ресторана, но мне нравится.



МАЙКЛ ПИЛСБЕРИ: Согласно упомянутым рассекреченным документам, усилия эти начались двенадцать лет назад и направлены преимущественно против американских компаний. Похищенные китайцами данные могут помочь им в деловых переговорах с американскими предприятиями, а кроме того, они завладевают коммерческими тайнами. Это очень масштабное явление, и оно, судя по всему, сосредоточено вокруг высокотехнологичных секторов, в которых нужно будет к 2030-2035 годам доминировать Китаю, дабы стать мировым лидером. Другими словами, они собираются воровством добиться глобального лидерства — давайте использовать это слово, оно более деликатное, чем «доминирование». Ну а ФБР сегодня пробило тревогу, как сделал это и заместитель генпрокурора.



К сожалению, как вы можете узнать из местной прессы, произошёл серьёзный «слив» информации о том, что (министр финансов США. — ИноТВ) Стив Мнучин и минфин сегодня собирались ввести санкции в качестве наказания за то, что сейчас обнаруживают минюст и ФБР. И по какой-то причине минфин в последнее мгновение дал заднюю — они не стали делать заявлений и не стали предлагать санкции. Этот слив свидетельствует о разногласиях внутри команды Трампа.



А у Китая, как известно, есть стратегия, о которой ещё в октябре говорил вице-президент Майк Пенс — они хотят посеять раздор внутри администрации Трампа, ведь они знают, кто из её состава ястреб, а кто — голубь.



Итак, весть это хорошая, она привлекает внимание общества к делишкам Китая, однако ни о каких реальных санкциях объявлено так и не было, за исключением предъявления обвинений двум китайским хакерам — всего двум из, скажем, десяти тысяч.



А тем временем мы слышим призывы ввести дополнительные санкции против России.



МАЙКЛ ПИЛСБЕРИ: Да, именно так.



И сразу всё становится понятно. С нами был Майкл Пилсбери. Большое вам спасибо за ваш визит и вообще за всё, что вы сделали на этом направлении.



МАЙКЛ ПИЛСБЕРИ: Вам спасибо, Такер.



Дата выхода в эфир 20 декабря 2018 года.