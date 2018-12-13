WSJ: в игре в кошки-мышки против иностранных хакеров США оказались не на высоте

США всё сложнее защищать свои компьютерные системы и данные от кибератак иностранных государств, в том числе России, Китая, Северной Кореи и Ирана, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на слова эксперта в области кибербезопасности и сотрудника АНБ Роба Джойса. Как отмечает газета, Джойс считает, что одна из главных проблем состоит в том, что несмотря на то, что многие угрозы уже давно известны специалистам, контрмеры разрабатываются довольно медленно.

Выигрывает ли США войну по защите данных? По мнению старшего советника Агентства национальной безопасности по стратегии в области кибербезопасности Роба Джойса, этого сказать нельзя. Лидеры корпораций, как считает эксперт, сталкиваются со всё более сложными проблемами в плане защиты компьютерных систем и данных, пишет The Wall Street Journal.

«Ситуация развивается в неправильном направлении. Она не улучшается, она ухудшается», — заявил по этому поводу Джойс, призвав фирмы более бдительно охранять собственные системы и инфраструктуру.

По словам эксперта, некоторые угрозы безопасности известны уже давно, однако противоядие на них разрабатывается довольно медленно.

«Мы многое вложили в технологии, но мы, возможно, не предприняли всех необходимых мер для их защиты», — отметил он.

В корпоративном мире, считает Джойс, безопасность начинается с тщательной проверки доступа к закрытым сетям. «Вам нужно оценить людей, которым вы даёте ключи от своего королевства, — подчеркнул он. — Затем следует критически оценить источники компании, из которых она получает программное обеспечение, приложения, аппаратуру и прочие инструменты».

В последнее время в США растёт обеспокоенность по поводу кибератак, которые могут угрожать критически важной инфраструктуре и компьютерным системам. Кроме того, они могут быть частью более тщательно спланированных акций, вроде вмешательства в выборы.

Подобные атаки коснулись Национального комитета Демократической партии, компаний Equifax и Facebook. По словам Джойса, среди иностранных держав наибольшую угрозу в этом плане представляют Россия, Китай, Северная Корея и Иран.

В сентябре Белый дом сообщил о планах усилить наступательный потенциал США в киберпространстве, сняв в частности некоторые ограничения на применение кибероружия против противников Вашингтона. Кроме того, Белый дом приказал федеральным агентствам сотрудничать с властями штатов и частными компаниями в целях укрепления правительственных систем.

Советник президента по национальной безопасности Джон Болтон тогда заявил, что новая стратегия необходима США, потому что американцы и их союзники «каждый день подвергаются атакам в киберпространстве».

Джойс отметил, что относительно спокойно прошедшие промежуточные выборы — это показатель того, что уроки президентских выборов 2016 года не прошли даром, напомнив, однако, что «игра в кошки-мышки идёт всегда».