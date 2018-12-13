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WSJ: в игре в кошки-мышки против иностранных хакеров США оказались не на высоте

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США всё сложнее защищать свои компьютерные системы и данные от кибератак иностранных государств, в том числе России, Китая, Северной Кореи и Ирана, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на слова эксперта в области кибербезопасности и сотрудника АНБ Роба Джойса. Как отмечает газета, Джойс считает, что одна из главных проблем состоит в том, что несмотря на то, что многие угрозы уже давно известны специалистам, контрмеры разрабатываются довольно медленно.
WSJ: в игре в кошки-мышки против иностранных хакеров США оказались не на высоте
Reuters

Выигрывает ли США войну по защите данных? По мнению старшего советника Агентства национальной безопасности по стратегии в области кибербезопасности Роба Джойса, этого сказать нельзя. Лидеры корпораций, как считает эксперт, сталкиваются со всё более сложными проблемами в плане защиты компьютерных систем и данных, пишет The Wall Street Journal.

«Ситуация развивается в неправильном направлении. Она не улучшается, она ухудшается», — заявил по этому поводу Джойс, призвав фирмы более бдительно охранять собственные системы и инфраструктуру.
 
По словам эксперта, некоторые угрозы безопасности известны уже давно, однако противоядие на них разрабатывается довольно медленно.
 
«Мы многое вложили в технологии, но мы, возможно, не предприняли всех необходимых мер для их защиты», — отметил он.
 
В корпоративном мире, считает Джойс, безопасность начинается с тщательной проверки доступа к закрытым сетям. «Вам нужно оценить людей, которым вы даёте ключи от своего королевства, — подчеркнул он. — Затем следует критически оценить источники компании, из которых она получает программное обеспечение, приложения, аппаратуру и прочие инструменты».
 
В последнее время в США растёт обеспокоенность по поводу кибератак, которые могут угрожать критически важной инфраструктуре и компьютерным системам. Кроме того, они могут быть частью более тщательно спланированных акций, вроде вмешательства в выборы.
 
Подобные атаки коснулись Национального комитета Демократической партии, компаний Equifax и Facebook. По словам Джойса, среди иностранных держав наибольшую угрозу в этом плане представляют Россия, Китай, Северная Корея и Иран.
 
В сентябре Белый дом сообщил о планах усилить наступательный потенциал США в киберпространстве, сняв в частности некоторые ограничения на применение кибероружия против противников Вашингтона. Кроме того, Белый дом приказал федеральным агентствам сотрудничать с властями штатов и частными компаниями в целях укрепления правительственных систем.
 
Советник президента по национальной безопасности Джон Болтон тогда заявил, что новая стратегия необходима США, потому что американцы и их союзники «каждый день подвергаются атакам в киберпространстве».
 
Джойс отметил, что относительно спокойно прошедшие промежуточные выборы — это показатель того, что уроки президентских выборов 2016 года не прошли даром, напомнив, однако, что «игра в кошки-мышки идёт всегда».
 
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