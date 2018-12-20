Times: китайские хакеры украли донесения дипломатов ЕС о Си, Путине и Трампе

Как выяснила американская компания в сфере кибербезопасности, сотрудники подразделения китайской армии взломали дипломатическую переписку чиновников Евросоюза. Впрочем, как отмечает журналист The Times, сверхсекретных документов там не было, а были детали переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином, а также донесения из дипмиссии ЕС в России.
Американская компания Area 1 Security, которая занимается кибербезопасностью, обнаружила, что тысячи дипломатических документов Европейского союза были украдены предположительно военными хакерами Китая, пишет The Times. В ответ специалисты сами опубликовали переписку, которая проливает свет на переговоры чиновников Евросоюза, в том числе, с главой Китая Си Цзиньпином.
Впрочем, издание отмечает, что секретность у них была низкая. В основном это обычные еженедельные отчёты от представительств по всему миру, которые описывают переговоры с лидерами и чиновниками. Однако присутствовал там и анализ тенденций глобальной политики и торговли, особенно на китайском направлении, а также отношения с Россией и США.
Например, авторы этих писем утверждают, что китайский лидер обвиняет президента Трампа в агрессивном поведении и уверяет, что Китай ему подчиняться не будет. В частности, Си приписывают такие слова: «ЕС и Китай сфокусированы на общих нормах, а США ведут себя, будто сражаются в матче без правил».
Другая часть документов поступала от дипмиссии ЕС в Москве, и там встреча в Хельсинки между Трампом и Путиным описывалась как «удачная (как минимум, для Путина)». Были там и отчёты об Украине, в частности, информация о том, что Россия якобы уже разместила в Крыму ядерные ракеты.
Европейская комиссия запустила расследование, чтобы прояснить ситуацию. Утверждается, что сотрудники подразделения китайской армии с помощью фишинговой атаки на МИД Кипра взломали секретные системы коммуникаций, которые использует Евросоюз для координирования своей внешней политики. Сотрудники Area 1 Security смогли перехватить копии украденных писем, поскольку их можно было скачать в открытом сегменте интернета, пишет The Times.
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