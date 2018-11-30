Bloomberg: хакеров, совершивших кибератаки на немецких политиков, обвинили в связях с Россией

Хакеры, которых подозревают в связях с российским правительством, в рамках очередной атаки на органы власти выбрали своей целью ФРГ, пишет Bloomberg со ссылкой на Федеральную службу защиты конституции Германии.

Это ведомство заявило, что после состоявшейся раннее в этом году атаки на компьютерные сети немецкого правительства была проведена проверка в отношении хакерской группы Snake («Змея»). В результате был выявлен факт скрытого проникновения.

«Федеральная служба защиты конституции Германии в рамках расследования хакерской кампании Snake смогла выявить новые кибератаки, — приводит издание слова официального представителя этого ведомства. — Жертвами главным образом стали государственные структуры и политики».

Среди целей хакеров также были федеральные законодатели, военные объекты и посольства ФРГ, указывает Bloomberg со ссылкой на Spiegel Online. При этом последнее незаконное проникновение было выявлено 14 ноября.

Группа «Snake», похоже, имеет связи с российской ФСБ и сосредоточена, в основном, на бывших советских республиках, странах-членах Варшавского договора, а также на ближневосточных государствах, говорится в статье.