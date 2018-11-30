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Bloomberg: хакеров, совершивших кибератаки на немецких политиков, обвинили в связях с Россией

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Федеральная служба защиты конституции Германии сообщила о выявлении кибератаки на немецкие органы власти, в частности политиков, в рамках расследования деятельности хакерской группы Snake, пишет Bloomberg. Эта группа, как указывается в статье, похоже, имеет связи с российскими спецслужбами.
Bloomberg: хакеров, совершивших кибератаки на немецких политиков, обвинили в связях с Россией
Reuters
Хакеры, которых подозревают в связях с российским правительством, в рамках очередной атаки на органы власти выбрали своей целью ФРГ, пишет Bloomberg со ссылкой на Федеральную службу защиты конституции Германии.
 
Это ведомство заявило, что после состоявшейся раннее в этом году атаки на компьютерные сети немецкого правительства была проведена проверка в отношении хакерской группы Snake («Змея»). В результате был выявлен факт скрытого проникновения.
 
«Федеральная служба защиты конституции Германии в рамках расследования хакерской кампании Snake смогла выявить новые кибератаки, — приводит издание слова официального представителя этого ведомства. — Жертвами главным образом стали государственные структуры и политики».
 
Среди целей хакеров также были федеральные законодатели, военные объекты и посольства ФРГ, указывает Bloomberg со ссылкой на Spiegel Online. При этом последнее незаконное проникновение было выявлено 14 ноября.
 
Группа «Snake», похоже, имеет связи с российской ФСБ и сосредоточена, в основном, на бывших советских республиках, странах-членах Варшавского договора, а также на ближневосточных государствах, говорится в статье.
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источник
Bloomberg США Северная Америка
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