Обозреватель Оригинал

Эстонский дипломат: Россия использует Украину как площадку для кибериспытаний

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Посол Эстонии Герт Антсу заявил, что Россия использует Украину как площадку для кибериспытаний. Как передаёт «Обозреватель», дипломат добавил, что Киеву необходимо приложить немало усилий, чтобы противодействовать данной проблеме.
Эстонский дипломат: Россия использует Украину как площадку для кибериспытаний
Reuters
Россия использует Украину как площадку для кибериспытаний. Как пишет «Обозреватель», об этом заявил посол Эстонии на Украине Герт Антсу. Дипломат подчеркнул, что надо приложить немало усилий, чтобы противодействовать этой проблеме.
 
«Те атаки, от которых Украина страдала в течение последних 5 лет, они были разного масштаба на различные службы — у нас это было 11 лет назад. Но то, что сейчас происходит в этом контексте с Украиной, это более сложный случай, особенно если вспомнить атаки на объекты важной инфраструктуры. Этим вызовам действительно трудно что-то противопоставить. Россия использует Украину как площадку для определённых испытаний», — пояснил посол.
 
Он добавил, Эстония действительно начала выстраивать систему киберзащиты ещё 10 лет назад.
 
«Центр киберзащиты НАТО расположен в Эстонии, и это очень нам помогло. Эстонские эксперты в этой области могут эффективно работать со своими международными коллегами. И мы имеем хорошую кооперацию, сотрудничество», — подытожил Антсу.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
Обозреватель Украина Европа
теги
интернет Россия Украина хакер Эстония
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров