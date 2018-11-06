Эстонский дипломат: Россия использует Украину как площадку для кибериспытаний

Россия использует Украину как площадку для кибериспытаний. Как пишет «Обозреватель», об этом заявил посол Эстонии на Украине Герт Антсу. Дипломат подчеркнул, что надо приложить немало усилий, чтобы противодействовать этой проблеме.

«Те атаки, от которых Украина страдала в течение последних 5 лет, они были разного масштаба на различные службы — у нас это было 11 лет назад. Но то, что сейчас происходит в этом контексте с Украиной, это более сложный случай, особенно если вспомнить атаки на объекты важной инфраструктуры. Этим вызовам действительно трудно что-то противопоставить. Россия использует Украину как площадку для определённых испытаний», — пояснил посол.

Он добавил, Эстония действительно начала выстраивать систему киберзащиты ещё 10 лет назад.

«Центр киберзащиты НАТО расположен в Эстонии, и это очень нам помогло. Эстонские эксперты в этой области могут эффективно работать со своими международными коллегами. И мы имеем хорошую кооперацию, сотрудничество», — подытожил Антсу.