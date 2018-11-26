Telepolis: хакеры разоблачили британский проект по борьбе с российской пропагандой

Хакеры из группировки Anonymous опубликовали данные о британском проекте Integrity Initiative, который занимается разоблачением российской пропаганды, пишет Telepolis. Как выяснилось, он финансируется британским МИДом, а также получает поддержку от США, Литвы и НАТО. При этом организация скрывает информацию о своих сотрудниках, используя дезинформацию в борьбе с дезинформацией.

Хакеры из группировки Anonymous опубликовали информацию о британском проекте Integrity Initiative, которая стала «настоящим подарком» для российских СМИ, пишет Telepolis. Согласно имеющимся документам, проект получает поддержку от Facebook, министерств иностранных дел Великобритании, США и Литвы, а также НАТО.

С марта 2018 по март 2019 на реализацию проекта выделено два миллиона британских фунтов. На своём сайте Integrity Initiative называет себя негосударственной «сетью людей и организаций со всей Европы, которая занимается разоблачением и борьбой с пропагандой и дезинформацией». При этом большинство входящих в неё членов сохраняют анонимность, что, как считает издание, не очень сочетается с заявленными целями и борьбой за прозрачность. К тому же организация скрывает тот факт, что финансируется британским правительством. Получается, что она «сражается с дезинформацией с помощью дезинформации», заключает Telepolis.

Сеть создал британский Институт госуправления, который также отказывается раскрывать источники своего финансирования и при этом сотрудничает с НАТО. Integrity Initiative выступает против СМИ, принадлежащих так называемым «недемократическим структурам». Причём что «демократично», а что «не демократично» определяет правозащитная организация Freedom House. Она связана с Национальным фондом в поддержку демократии*, который занимается реализацией внешнеполитических целей США и практически полностью финансируется за государственные деньги.

Цель Integrity Initiative заключалась в том, чтобы создать группы компетентных специалистов из политической, военной, академической, журналисткой и научно-исследовательской среды, чтобы бороться с дезинформацией Кремля. По имеющейся информации, такие группы уже есть во Франции, Греции, Испании, Италии, Нидерландах, Литве, Норвегии и Сербии, а также в Германии. В британском филиале наряду с другими журналистами фигурирует обозреватель Times Дэвид Ааронович. Но сам он всё отрицает: «Похоже, я стал жертвой теории заговора RT и ряда британских академиков с просирийскими взглядами».

В целях образования сотрудники Integrity Initiative посещают курсы таких организаций как Bellingcat, Buzzfeed, Irex, Detector Media, Stopfake, что очевидным образом указывает на трансатлантическую направленность инициативы. При этом в самом проекте частично подтвердили подлинность информации, опубликованной Anonymous.

Там уточнили, что в первые годы существования организации она получала финансирование только от частных лиц, а от МИДа Великобритании начала получать деньги только в 2017-2018 годах. И это произошло потому, что министерство осознало масштаб существующей угрозы и решило поддержать общественные программы. При этом в Integrity Initiative считают естественным, что основное внимание в рамках реализации проекта уделяется именно России. Они сожалеют, что документы были «украдены» и опубликованы. При этом в организации заявили, что не успели проверить содержание на предмет наличия в нём ложных сведений, что очень сильно походит на отговорку, заключает издание.

* «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.