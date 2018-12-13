NBC: США подозревают Китай в краже личных данных американцев

Недавний взлом электронной сети гостиничной компании Starwood, когда были похищены личные данные 500 миллионов её клиентов, мог быть организован Китаем, передаёт NBC News. Соответствующие обвинения, в частности, высказал госсекретарь США Майк Помпео. Он подчеркнул, что Пекин регулярно проводит на территории страны разведоперации. По мнению американских экспертов, цель китайцев — собрать данные практически на всех американцев, чтобы затем организовать слежку за некоторыми из них.
Взлом был исторический: было украдено 500 миллионов имён, электронных ящиков, домашних адресов, номеров банковских карт и даже номеров паспортов клиентов гостиничной сети Starwood. И, как предположил госсекретарь, в списке подозреваемых фигурирует Китай.
МАЙК ПОМПЕО, государственный секретарь США: Они проводят здесь, в США, шпионские операции и акции по распространению своего влияния.
ВЕДУЩИЙ:Последней целью стала компания Marriot (владеет Starwood. — ИноТВ): тот взлом затронул 500 миллионов её постояльцев.
Китай обвинили в целой серии мега-взломов, которая нарастает по мощности: среди целей — архивы личных дел правительственных работников, страховые компании, телекоммуникационные предприятия и подрядчики, работающие на вооружённые силы.
ДЖОН ДЕМЕРС, заместитель генпрокурора США по вопросам нацбезопасности: По сути, речь идёт об агентурно-разведывательной деятельности в отношении частных предприятий.
По словам ветеранов разведки, цель — собрать данные и составить личное дело практически на каждого американца, дабы вычислить тех из них, кто работает на корпорации, правительство или вооружённые силы, и начать за ними шпионить.
ФРЭНК ФИЛЬЮЦЦИ, эксперт по национальной безопасности NBC News, бывший заместитель директора ФБР по контрразведке:Ваши личные данные, похищенные в ходе этого взлома, быть может, и не имеют никакой ценности для китайцев сейчас, но могут стать ценными через пять или десять лет.
А между тем, напряжённость всё ещё остаётся высокой — сроки по перемирию в торговой войне подходят к концу. Дополнительно осложнил ситуацию арест в Канаде топ-менеджера одной из китайских телекоммуникационных компаний. Её теперь выпустили под залог, но китайское правительство требует её отпустить.
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