Times: глава MI6 предупредил Британию о киберугрозе из Китая

Руководитель разведслужбы MI6 Алекс Янгер призвал Лондон серьёзно задуматься над тем, пускать ли в страну для создания мобильной сети 5G китайскую компанию Huawei, пишет The Times. Чиновник подчеркнул, что США, Новая Зеландия и Австралия уже отказались от партнёрства с гигантом из Поднебесной из-за опасений по поводу безопасности.

Глава Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (MI6) Алекс Янгер, выступая перед студентами Сент-Эндрюсского университета, усомнился, что Лондону следует позволять китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei принимать участие в создании в стране сверхбыстрой мобильной сети 5G, сообщает The Times.



По данным газеты, Янгер сослался на то обстоятельство, что США, Новая Зеландия и Австралия —партнёры Великобритании по разведывательному альянсу «Пять глаз», куда вместе с этими четырьмя странами также входит Канада — запретили китайской компании налаживать сети нового поколения у себя по соображениям нацбезопасности, и отметил, что Лондону в свою очередь тоже следует принять «кое-какие решения» в отношении Huawei.



По мнению главы MI6, Пекин стремится к 2049 году стать доминирующим игроком во всех зарождающихся сейчас технологических секторах. «А об этом нам следует задуматься, — подчеркнул Янгер. — Правовой режим и этические нормы в Китае отличаются от наших. Они могут использовать массивы данных и манипулировать ими в таких масштабах, о которых нам приходится лишь мечтать».



«Нам нужно будет в этом плане принять кое-какие решения, — добавил чиновник, отвечая на вопрос о действиях Новой Зеландии в отношении Huawei. — Вопрос в том, будет ли сеть 5G базироваться преимущественно на китайских технологиях, то есть, по сути, на технологиях Huawei. Нам нужно определиться, до какого предела мы считаем комфортным контроль Китая над этими технологиями и платформами в ситуации, когда некоторые из наших союзников заняли совершенно чёткую позицию. Нам нужно вынести это на обсуждение».



Как напоминает обозреватель The Times, Великобритания и Канада в отличие от остальных трёх членов «Пяти глаз» до сих пор не исключили партнёрство с Huawei в создании инфраструктуры 5G. Сеть нового поколения будет обеспечивать сверхбыструю передачу данных на мобильные устройства, а первые смартфоны, оснащённые соответствующими технологиями, как ожидается, появятся в продаже уже в начале следующего года. Большая часть британских операторов сотовой связи готовят предложения по 5G в партнёрстве именно с Huawei, которая, в частности, предоставляет британской стороне технологии телефонных антенн, подчёркивается в статье.