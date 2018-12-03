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Telegraph: глава MI6 призовёт Россию «перестать недооценивать» Великобританию

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Глава британской разведслужбы MI6 Алекс Янгер собирается выступить с речью, в которой призовёт Россию перестать недооценивать Великобританию и её союзников, сообщает The Daily Telegraph. В выступлении, которое состоится в понедельник, Янгер подчеркнёт необходимость перехода к «четвёртому поколению шпионажа» и укрепления отношений с европейскими союзниками.
Telegraph: глава MI6 призовёт Россию «перестать недооценивать» Великобританию
Reuters

Глава британской службы внешнеполитической разведки MI6 Алекс Янгер готовится в понедельник выступить с речью, в которой призовёт Россию перестать недооценивать «решительность и возможности» Великобритании и её союзников, передаёт The Daily Telegraph.

Ожидается, что во время второго публичного выступления со дня своего назначения в 2014 году Янгер предупредит Великобританию об опасности со стороны «противников» страны, стремящихся использовать методы, не соответствующие представлениям о традиционной войне. По его словам, в целях безопасности британцам необходимо работать над созданием «четвёртого поколения шпионажа», а также укреплять отношения с европейскими союзниками в преддверии брексита.

«Эра четвёртой индустриальной революции требует четвёртого поколения шпионажа: слияния наших традиционных человеческих навыков с ускоренными инновациями, новыми партнёрствами и мышлением, которое продвигает многообразие и расширяет возможности молодёжи», — приводит издание выдержку из речи Янгера.

По его мнению, четвёртая индустриальная революция приведёт к прорывам в использовании искусственного интеллекта, робототехники, нанотехнологий и квантовых вычислений.

Кроме того, по данным The Daily Telegraph, Янгер подчеркнёт, что совместный ответ на инцидент в Солсбери «разоблачил преступников», ответственных за отравление, и привёл к прекращению работы российских шпионских сетей в ряде стран благодаря высылке дипломатов.

При этом, как стало известно изданию, глава британской разведки в своём выступлении особо выделит «враждебное поведение» России и обвинит российского лидера Владимира Путина в пренебрежении международным порядком, основывающимся на нормах права.

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Daily Telegraph Великобритания Европа
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